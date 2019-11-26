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    Шоу-биз

    52-летняя Памела Андерсон игриво обнажила грудь в расстегнутом гидрокостюме

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    <p>Фанаты звезды &laquo;Спасателей Малибу&raquo; горячо обсуждают ее новые фото в сети</p> <p>Фото6 imdb</p> <div></div> - 52-летняя Памела Андерсон игриво обнажила грудь в расстегнутом гидрокостюме

    Фанаты звезды «Спасателей Малибу» горячо обсуждают ее новые фото в сети

    Фото6 imdb

    Известная фотомодель стала звездой рекламной съемки на пляже

    52-летняя Памелы Андерсон модель снялась в черном гидрокостюме, надетом на голое тело и расстегнутом так, чтобы можно было наблюдать знаменитый бюст дамы.

    Конечно же, поклонники тут же вспомнили про ее звездную роль в культовом сериале «Спасатели Малибу», где красавица регулярно появлялась на экране в купальниках и различных нарядах, характерных для экстренных служб.

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    52-летняя Памела Андерсон игриво обнажила грудь в расстегнутом гидрокостюме
    52-летняя Памела Андерсон игриво обнажила грудь в расстегнутом гидрокостюме
    52-летняя Памела Андерсон игриво обнажила грудь в расстегнутом гидрокостюме
    52-летняя Памела Андерсон игриво обнажила грудь в расстегнутом гидрокостюме
    52-летняя Памела Андерсон игриво обнажила грудь в расстегнутом гидрокостюме

    Как пишет Daily Mail, 26 ноября нестареющая звезда снималась на пляже в Австралии для рекламного ролика местной компании автосервисов Ultra Tune. Сначала Памела позировала, изгибаясь в своем наряде, потом пробежала по песку, позволяя ветру развевать ее золотые локоны. И все это с открытой грудью. Ну, чтобы не выходить из образа сексуальной спасательницы.

     

    знаменитости модель шоу-бизнес
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