Антин Мухарский показал дом, в котором живет с молоденькой женой (фото)

В доме есть несколько спален и кабинет, где Мухарский пишет свои книги

Популярный шоумен Антон Мухарский вместе с молодой женой Елизаветой поселились под Киевом.

Молодые супруги из родительской дачи артиста обустроили себе милый дом недалеко от столицы. Светлый и просторный дом они показали в программе «Звездный путь»

Здесь есть несколько спален, кабинет, где Мухарский пишет свои книги, а также большая просторная гостиная с камином. Стены дома украшают фотографии родственников и детей.

Как признался Антин, с двумя детьми от первого брака он ладит отлично, а с тремя от ведущей Снежаны Егоровой, к сожалению, общаться возможности не имеет. По словам писателя, трех детей от Егоровой он не видел уже два года.

«Пытался написать, пытался подать весточку. Потому старшему сыну уже 14 лет, он уже взрослый. Но все контакты заблокированы», - признался ведущий.

Напомним, что Антин Мухарский был девять лет женат на Снежане Егоровой, от которой имеет троих общих детей. В 2015 супруги развелись, однако разрыв дался им нелегко. Бывшие публично выясняли отношения. В частности Мухарский обвинял Егорову в том, что она не дает ему

Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

«Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.