Сила мести: молодая мама после измены бойфренда похудела на 92 кг (фото)

Женщина смогла преобразиться до неузнаваемости

30-летняя американка Саманта Роули в детстве ощутила на себе жестокость общества. Девочка подвергалась буллингу в школе, сверстники травили ее из-за веса. Однако самым сильным ударом для Роули стало предательство ее возлюбленного. В 2018 году он изменил ей, а фото с любовницей опубликовал в соцсетях. На тот момент Саманта еще не рассталась с избранником. Что еще хуже, бывший бойфренд не показывал Саманту семье и друзьям.

«Это было тяжело, потому что я понимала, что всегда пытаюсь сделать его счастливым и никогда не живу для себя. Из-за того, что меня держали в секрете, я чувствовала себя так неуверенно, что эмоционально была просто истощена», — призналась Роули. Поведение абьюзера причинило ей боль, но оно также дало ей мотивацию сбросить вес и добиться изумительного «тела мести».

Первым делом мать-одиночка отправилась на рукавную гастропластику. Операция позволяет пациентам бороться с ожирением и его осложнениями. Во время процедуры проводится резекция желудка, а из его малой кривизны формируется длинный и тонкий «рукав» диаметром 1 см. Значительная часть органа удаляется.

После гастропластики Саманта, которая весила 164 килограмма, похудела до 72 килограммов. Далее девушка пересмотрела свою систему питания. До этого диета Саманты напоминала американские горки, а ее привычки в еде были непредсказуемыми. Иногда она ничего не ела весь день, а потом покупала фастфуд по ночам, из-за чего ее вес выходил из-под контроля. Сейчас инстадива предпочитает только полезную пищу и ест в течение дня.

Молодая мама также гуляла по окрестностям для физической нагрузки. Она записалась в спортзал и включила силовые тренировки в свой фитнес-режим. Роули довольна результатом. «Мое мышление изменилось на 100 процентов, и теперь я намного счастливее и позитивнее», — пояснила девушка.

Она потратила 20 000 долларов на пластическую операцию, чтобы удалить лишнюю кожу. «Восстановление после подтяжки живота оказалось довольно легким. У меня был сильный отек, но я бы поставила ему четыре балла из десяти по шкале боли. Поднятие рук было легким делом, три из десяти, и я бы сделала это снова, если бы пришлось! Подтяжка груди была на пять баллов из десяти, а бедер — на восемь, это моя самая болезненная операция. Восстановление было очень медленным после подтяжки бедра из-за большого разреза», — приводит слова молодой мамы Daily Mail.

Стройность подарила Саманте и еще один большой плюс помимо красоты и принятия себя. Теперь она свободно веселится вместе с 11-летней дочерью Алексис в Диснейленде. Раньше из-за большого веса Роули не могла этого делать. «Моя дочь и я всегда были очень близки, но я чувствую, что она наблюдает за моим переходом, и это еще больше сблизило нас», — отметила Роули. Она намерена тренировать команду девочки по софтболу.

Инстадива делится своим опытом с другими женщинами, попавшими а аналогичную ситуацию. «Я действительно счастлива как никогда. Я даже не могу выразить словами, насколько я благодарна за такие переживания и за то, что это дало мне, чему научило. Я хочу изменить отношение худеющих к своему ментальному здоровью», — добавила Саманта.

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