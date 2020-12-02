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    Шоу-биз

    Успешнее «Игры престолов». Стартовал сериал с Николь Кидман и Хью Грантом в главных ролях

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    <p>Первый эпизод шоу посмотрели почти 3 миллиона человек</p> <div></div> - Успешнее «Игры престолов». Стартовал сериал с Николь Кидман и Хью Грантом в главных ролях

    Первый эпизод шоу посмотрели почти 3 миллиона человек

    Режиссером шоу выступила Сюзанна Бир

    Сериал HBO «Отыграть назад» стартовал успешнее, чем «Игра престолов» в 2011 году. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

    Первый эпизод шоу на британском платном канале Comcast Sky Atlantic посмотрели более 2,78 миллиона человек.

    Главные роли в сериале играют Николь Кидман и Хью Грант. «Отыграть назад» — это экранизация бестселлера New York Times, книги «Ты должна была знать» Джин Ханфф Корелиц.

    У Грейс Фрейзер (Николь Кидман) идеальная жизнь: квартира в верхней части Манхэттена, идеальные сын и муж Джонатан (Хью Грант). Ее супруг — детский онколог, а сама Грейс — успешный семейный терапевт, многих она спасла от развода. Однако происходит трагедия — маму одного из детей из школы, куда ходит ее сын, обнаруживают забитой насмерть молотком в студии, после чего муж Грейс исчезает.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

    Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

    «Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.

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    Теги: знаменитости Игра престолов Сериал шоу-бизнес
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