Успешнее «Игры престолов». Стартовал сериал с Николь Кидман и Хью Грантом в главных ролях

Первый эпизод шоу посмотрели почти 3 миллиона человек

Режиссером шоу выступила Сюзанна Бир

Сериал HBO «Отыграть назад» стартовал успешнее, чем «Игра престолов» в 2011 году. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Первый эпизод шоу на британском платном канале Comcast Sky Atlantic посмотрели более 2,78 миллиона человек.

Главные роли в сериале играют Николь Кидман и Хью Грант. «Отыграть назад» — это экранизация бестселлера New York Times, книги «Ты должна была знать» Джин Ханфф Корелиц.

У Грейс Фрейзер (Николь Кидман) идеальная жизнь: квартира в верхней части Манхэттена, идеальные сын и муж Джонатан (Хью Грант). Ее супруг — детский онколог, а сама Грейс — успешный семейный терапевт, многих она спасла от развода. Однако происходит трагедия — маму одного из детей из школы, куда ходит ее сын, обнаруживают забитой насмерть молотком в студии, после чего муж Грейс исчезает.

Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

«Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.

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