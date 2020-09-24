25-летняя супермодель Джиджи Хадид стала мамой



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Модель Джиджи Хадид instagram.com/gigihadid/

Модель рассказала о своих эмоциях

25-летняя звезда подиумов Джиджи Хадид родила дочь от певца Зейна Малика. Первым о таком радостном событии сообщил новоиспеченный отец. Бывший солист группы One Direction проникновенно обратился к миру в новом статусе.

«Наша малышка здесь, здоровая и красивая. Невозможно даже попытаться выразить словами то, что я чувствую сейчас. Та любовь, которую я испытываю к этой крошке, выше любых слов. Невероятно благодарен за возможность назвать ее моей, счастлив, что нас ждут долгие годы вместе», - трогательно заявил Зейн.

Джиджи тоже рассказала о своих эмоциях. Топ-модель призналась, когда прошли роды. «Наша крошка присоединилась к нам в прошлые выходные - и эта малышка уже изменила наш мир», - отметила молодая мама. Она поделилась первым кадром с дочерью: звезда нежно держала в руках крошечную ручку новорожденной.

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