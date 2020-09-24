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    Шоу-биз

    25-летняя супермодель Джиджи Хадид стала мамой

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    Модель Джиджи Хадид - 25-летняя супермодель Джиджи Хадид стала мамой
    Модель Джиджи Хадид
    instagram.com/gigihadid/

    Модель рассказала о своих эмоциях

    25-летняя звезда подиумов Джиджи Хадид родила дочь от певца Зейна Малика. Первым о таком радостном событии сообщил новоиспеченный отец. Бывший солист группы One Direction проникновенно обратился к миру в новом статусе.

    «Наша малышка здесь, здоровая и красивая. Невозможно даже попытаться выразить словами то, что я чувствую сейчас. Та любовь, которую я испытываю к этой крошке, выше любых слов. Невероятно благодарен за возможность назвать ее моей, счастлив, что нас ждут долгие годы вместе», - трогательно заявил Зейн.

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    25-летняя супермодель Джиджи Хадид стала мамой
    25-летняя супермодель Джиджи Хадид стала мамой
    25-летняя супермодель Джиджи Хадид стала мамой
    25-летняя супермодель Джиджи Хадид стала мамой
    25-летняя супермодель Джиджи Хадид стала мамой
    25-летняя супермодель Джиджи Хадид стала мамой
    25-летняя супермодель Джиджи Хадид стала мамой
    instagram.com/gigihadid/

    Джиджи тоже рассказала о своих эмоциях. Топ-модель призналась, когда прошли роды. «Наша крошка присоединилась к нам в прошлые выходные - и эта малышка уже изменила наш мир», - отметила молодая мама. Она поделилась первым кадром с дочерью: звезда нежно держала в руках крошечную ручку новорожденной.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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