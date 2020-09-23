В сетке и кожаных трусиках. Пышногрудая экс-«ВиаГра» поделилась пикантным кадром



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38-летняя Надежда Мейхер-Грановская показала себя в дерзком аутфите instagram.com/nadyameiher/

Певица заметно постройнела

Экс-участница группы «ВиаГра» примерила провокационный образ. Звезда похвасталась фигурой, примерив невероятно сексуальный наряд.

Исполнительница хита «Попытка номер пять» надела кожаный топ со шнуровкой и рукавами-сеткой, который дополнила черными трусиками из кожи с высокой посадкой и декором в виде заклепок. Дерзкий образ в стиле садомазо Грановская завершила чулками с игривыми пайетками. «Моя жизнь — это важный момент в множестве экспериментов», — с вызовом отметила мать троих детей.

instagram.com/nadyameiher/

Фанаты звезды бурно отреагировали на ее неожиданный аутфит. Многие отметили, что популярная украинка выглядит невероятно сексуально и даже вызывающе. «Шикарная женщина!», «Может себе позволить такой наряд», «Такая секси!», «Невозможно оторвать глаз!» — засыпали артистку комплиментами фолловеры.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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