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    Шоу-биз

    В сетке и кожаных трусиках. Пышногрудая экс-«ВиаГра» поделилась пикантным кадром

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    <p>38-летняя Надежда Мейхер-Грановская показала себя в дерзком аутфите</p> <div></div> - В сетке и кожаных трусиках. Пышногрудая экс-«ВиаГра» поделилась пикантным кадром

    38-летняя Надежда Мейхер-Грановская показала себя в дерзком аутфите

    instagram.com/nadyameiher/

    Певица заметно постройнела

    Экс-участница группы «ВиаГра» примерила провокационный образ. Звезда похвасталась фигурой, примерив невероятно сексуальный наряд.

    Исполнительница хита «Попытка номер пять» надела кожаный топ со шнуровкой и рукавами-сеткой, который дополнила черными трусиками из кожи с высокой посадкой и декором в виде заклепок. Дерзкий образ в стиле садомазо Грановская завершила чулками с игривыми пайетками. «Моя жизнь — это важный момент в множестве экспериментов», — с вызовом отметила мать троих детей.

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    instagram.com/nadyameiher/

    Фанаты звезды бурно отреагировали на ее неожиданный аутфит. Многие отметили, что популярная украинка выглядит невероятно сексуально и даже вызывающе. «Шикарная женщина!», «Может себе позволить такой наряд», «Такая секси!», «Невозможно оторвать глаз!» — засыпали артистку комплиментами фолловеры.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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