Светлана Тарабарова показала первое фото новорожденной дочери



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Певица Светлана Тарабарова instagram.com/tarabarova/

Певица стала мамой во второй раз

Несколько дней назад поклонники заметили, что Светлана Тарабарова не выходит на связь в Instagram и заподозрили, что у нее начались роды, ведь артистка всегда очень активна со своими подписчиками и не оставляет их без публикаций ни на день.

И вот, Светлана, наконец-то, вышла на связь с поклонниками и рассказала о радостном событии. У нее родилась дочь.

«Спасибо, солнышко, что ты у меня есть! 23.09 в 18:55, 54 см, 3560 грамм, девочка. Мы готовились к встрече с тобой. Пусть песня # СОЛНЫШКО станет оберегом для тебя на всю жизнь. Столько тепла и любви в ней, а видео мы вообще снимали все 9 месяцев».

instagram.com/tarabarova/

Напомним, у Светланы и ее мужа Алексея Бондаря есть старший сын Иван, которому 9 сентября исполнилось два года. Теперь их семейство пополнилось еще и дочкой. Певица еще на своей вечеринке baby shower не скрывала, что очень хотела дочь и рада, что так и получилось.

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