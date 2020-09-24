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    Шоу-биз

    Светлана Тарабарова показала первое фото новорожденной дочери

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    Певица&nbsp;Светлана Тарабарова - Светлана Тарабарова показала первое фото новорожденной дочери
    Певица Светлана Тарабарова
    instagram.com/tarabarova/

    Певица стала мамой во второй раз

    Несколько дней назад поклонники заметили, что Светлана Тарабарова не выходит на связь в Instagram и заподозрили, что у нее начались роды, ведь артистка всегда очень активна со своими подписчиками и не оставляет их без публикаций ни на день.

    И вот, Светлана, наконец-то, вышла на связь с поклонниками и рассказала о радостном событии. У нее родилась дочь.

    «Спасибо, солнышко, что ты у меня есть! 23.09 в 18:55, 54 см, 3560 грамм, девочка. Мы готовились к встрече с тобой. Пусть песня # СОЛНЫШКО станет оберегом для тебя на всю жизнь. Столько тепла и любви в ней, а видео мы вообще снимали все 9 месяцев».

    screenshot_22_20
    instagram.com/tarabarova/

    Напомним, у Светланы и ее мужа Алексея Бондаря есть старший сын Иван, которому 9 сентября исполнилось два года. Теперь их семейство пополнилось еще и дочкой. Певица еще на своей вечеринке baby shower не скрывала, что очень хотела дочь и рада, что так и получилось.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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