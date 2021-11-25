39-летняя экс-«Виа Гра» в купальнике показала свои прелести со всех ракурсов (фото)

Звезда порадовала фанатов яркими фото

Популярная певица и бывшая участница группы «Виа Гра» Надежда Мейхер в своем Инстаграме опубликовала ее снимки, на которых позирует в черном боди с сетчатыми вставками.

Мейхер представила модель боди, нижняя часть которого пошита в виде стрингов, с сеткой на ягодицах, а верхняя оголяет грудь. Она продемонстрировала тело с разных ракурсов, показав также голые бедра и пах.

Напомним, Надежда Мейхер в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы «ВИА Гра», в которой проработала с перерывами до 2011 года. После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.

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«Общие поездки где-то за границу, на выходные или в отпуск, нам не светят. Мне было сказано: «Если хочешь (путешествовать, – ред.) сама, то давай, а вместе – нет. Я должна постоянно быть в максимальной доступности», – рассказала Зорий.

Екатерина Осадча также поинтересовалась, изменилось ли отношение к Юлии на работе в связи с должностью мужчины. По словам женщины, ничего не изменилось: «Те, кто хейтил, так и продолжают это делать, а те, кто воспринимали с пониманием, так и продолжают это делать».