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    Шоу-биз

    44-летний рэпер 50 Cent удостоился звезды на «Аллее славы» в Голливуде (фото)

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    <p>Поддержать 50 Cent пришли его друзья - Эминем и Dr.Dre</p> <div></div> - 44-летний рэпер 50 Cent удостоился звезды на «Аллее славы» в Голливуде (фото)

    Поддержать 50 Cent пришли его друзья - Эминем и Dr.Dre

    Фото: instagram.com/50cent/

    Звезда исполнителя стала 2686-й по счету

    Американский рэп-исполнитель Кертис Джексон, известный как 50 Cent, обзавелся именной звездой на голливудской «Аллее славы». Знак стал 2686-м по счету на бульваре, являющимся одним из главных достопримечательностей Лос-Анджелеса.

    Для столь торжественного случая Джексон выбрал нарядный клетчатый костюм, красную водолазку и белые кроссовки. Выглядел рэпер очень представительно и солидно.

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    44-летний рэпер 50 Cent удостоился звезды на «Аллее славы» в Голливуде (фото)
    44-летний рэпер 50 Cent удостоился звезды на «Аллее славы» в Голливуде (фото)
    44-летний рэпер 50 Cent удостоился звезды на «Аллее славы» в Голливуде (фото)
    44-летний рэпер 50 Cent удостоился звезды на «Аллее славы» в Голливуде (фото)
    44-летний рэпер 50 Cent удостоился звезды на «Аллее славы» в Голливуде (фото)
    44-летний рэпер 50 Cent удостоился звезды на «Аллее славы» в Голливуде (фото)
    44-летний рэпер 50 Cent удостоился звезды на «Аллее славы» в Голливуде (фото)
    Фото: instagram.com/50cent/

    Поддержать 50 Cent пришли его друзья – Эминем и Dr.Dre. В торжественной речи исполнитель признался, что без поддержки товарищей вряд ли смог бы состояться в качестве знаменитости, а значит, эта звезда носит сразу три имени, передает его слова Billboard.

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