44-летний рэпер 50 Cent удостоился звезды на «Аллее славы» в Голливуде (фото)



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Поддержать 50 Cent пришли его друзья - Эминем и Dr.Dre Фото: instagram.com/50cent/

Звезда исполнителя стала 2686-й по счету

Американский рэп-исполнитель Кертис Джексон, известный как 50 Cent, обзавелся именной звездой на голливудской «Аллее славы». Знак стал 2686-м по счету на бульваре, являющимся одним из главных достопримечательностей Лос-Анджелеса.

Для столь торжественного случая Джексон выбрал нарядный клетчатый костюм, красную водолазку и белые кроссовки. Выглядел рэпер очень представительно и солидно.

Поддержать 50 Cent пришли его друзья – Эминем и Dr.Dre. В торжественной речи исполнитель признался, что без поддержки товарищей вряд ли смог бы состояться в качестве знаменитости, а значит, эта звезда носит сразу три имени, передает его слова Billboard.

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