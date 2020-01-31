Марго Робби в причудливом наряде стала звездой красной дорожки (фото)



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29-летняя Марго Робби посетила премьерный показ нового фильма со своим участием «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

На красную дорожку кинозвезда вышла в образе, соответствующем стилю ее экранной героини

29-летняя голливудская актриса Марго Робб представила публике в Лондоне свою новую актерскую работу. Марго выбрала необычный look, выделяющийся на фоне остальных ее нарядов. Так, к фотографам Робби вышла в украшенном перьями черном бра и длинной широкой юбкой из сатина.

Наряд Робби был представлен на недавнем показе бельгийского модного дома Dries Van Noten. По задумке дизайнера, сверху нужно было накинуть объемную накидку желтого цвета. Однако Марго отказалась от этой идеи и решила не перегружать свой look.

Марго призналась, что часто сталкивается с гендерными предрассудками во время рабочих переговоров. «Даже если продюсер фильма ты, и только тебе предстоит принимать все важные решения, все равно присутствующие в комнате будут прислушиваться к самому старшему мужчине и ждать его одобрения, хотя он может занимать менее значимую должность», — цитирует слова Робби Daily Mail.

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