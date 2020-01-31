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    Фото

    Поразительное сходство: в США нашли двойника Меган Маркл (фото)

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    39-летняя Акиша Лэнд из США поразила пользователей сходством с 38-летней Меган Маркл - Поразительное сходство: в США нашли двойника Меган Маркл (фото)
    39-летняя Акиша Лэнд из США поразила пользователей сходством с 38-летней Меган Маркл

    Женщина призналась, что ей льстит сравнение с герцогиней Сассекской

    Мать двоих детей из штата Миссури стала звездой интернета. 39-летняя Акиша Лэнд завела страницу в Instagram для своей дочери Грейсон. После того, как женщина начала публиковать совместные снимки с ребенком, она ощутила на себе «бремя славы». Многие фолловеры приняли ее за жену принца Гарри.

    Акиша рассказала, что ее начали часто останавливать на улице незнакомцы. Родственники и друзья также отмечают ее сходство с королевской особой.

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    Поразительное сходство: в США нашли двойника Меган Маркл (фото)
    Поразительное сходство: в США нашли двойника Меган Маркл (фото)
    Поразительное сходство: в США нашли двойника Меган Маркл (фото)
    Поразительное сходство: в США нашли двойника Меган Маркл (фото)
    Поразительное сходство: в США нашли двойника Меган Маркл (фото)
    Поразительное сходство: в США нашли двойника Меган Маркл (фото)
    Поразительное сходство: в США нашли двойника Меган Маркл (фото)
    Поразительное сходство: в США нашли двойника Меган Маркл (фото)
    Поразительное сходство: в США нашли двойника Меган Маркл (фото)
    Поразительное сходство: в США нашли двойника Меган Маркл (фото)
    Поразительное сходство: в США нашли двойника Меган Маркл (фото)

     «Люди спрашивают меня, говорили ли мне о сходстве с Меган. Я всегда смеюсь до окончания вопроса, потому что точно знаю, кого они имеют в виду», - отметила женщина. Она уточнила, что похожие черты с герцогиней Сассекской особенно заметны, когда она выпрямляет волосы.

     «Сама я не вижу сходства, но воспринимаю чужие мнения как комплимент, потому что она просто великолепна! Я всегда шучу, что меня нужно познакомиться с ее представителями. Они должны знать, что я готова стать ее двойником на каких-либо мероприятиях», - цитирует американку Daily Mail.

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