Поразительное сходство: в США нашли двойника Меган Маркл (фото)



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39-летняя Акиша Лэнд из США поразила пользователей сходством с 38-летней Меган Маркл

Женщина призналась, что ей льстит сравнение с герцогиней Сассекской

Мать двоих детей из штата Миссури стала звездой интернета. 39-летняя Акиша Лэнд завела страницу в Instagram для своей дочери Грейсон. После того, как женщина начала публиковать совместные снимки с ребенком, она ощутила на себе «бремя славы». Многие фолловеры приняли ее за жену принца Гарри.

Акиша рассказала, что ее начали часто останавливать на улице незнакомцы. Родственники и друзья также отмечают ее сходство с королевской особой.

«Люди спрашивают меня, говорили ли мне о сходстве с Меган. Я всегда смеюсь до окончания вопроса, потому что точно знаю, кого они имеют в виду», - отметила женщина. Она уточнила, что похожие черты с герцогиней Сассекской особенно заметны, когда она выпрямляет волосы.

«Сама я не вижу сходства, но воспринимаю чужие мнения как комплимент, потому что она просто великолепна! Я всегда шучу, что меня нужно познакомиться с ее представителями. Они должны знать, что я готова стать ее двойником на каких-либо мероприятиях», - цитирует американку Daily Mail.

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