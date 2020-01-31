  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Риз Уизерспун показала, как выглядела на своей первой красной дорожке

    • Розсилка
    <p>Актриса опубликовала видео, в котором рассказала о своей первой роли</p> <div></div> - Риз Уизерспун показала, как выглядела на своей первой красной дорожке

    Актриса опубликовала видео, в котором рассказала о своей первой роли

    Однажды мама огорошила будущую актрису новостями

    Риз Уизерспун выложила ролик в Инстаграм, где рассказала о том, как попала в фильм «Человек н Луне».

    «Я с детства мечтала быть актрисой, хотя это было странно в нашей семье, где мама и папа работали в сфере медицины. В семь лет я снялась в местной рекламе магазина цветов. Затем я стала посещать актерские курсы. И через несколько лет мне попалось объявление в газете о том, что для съемок ищут 14-летнюю девочку. Я отправила заявку. И месяц ничего не происходило», – рассказывает в ролике актриса.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

    Однажды Риз вернулась домой после тренировки по софтболу, и мама огорошила ее новостями.

    «Там звонили и спрашивали, поедешь ли ты в Лос-Анджелес на кинопробы», - сказала мама. Никогда не забуду, как она спросила у них по телефону: «А что это вообще за фильм?» Наверное, она хотела убедиться, что я не попаду в какой-нибудь грязный фильм. Молодец, мам,» - продолжила Риз.

    «Я узнала все, что мне надо было узнать об актерском деле: как работать перед камерой, откуда брать эмоции. Помню, что на премьере фильма был Арнольд Шварценеггер. И помню, какой у меня был наряд тогда: маленькое черное бархатное платьице с белыми цветами и ковбойские сапоги», – вспомнила актриса.

     Читайте также: Самая молодая миллиардерша раскрыла тайну рождения дочери Сторми

     

    знаменитости актриса шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ