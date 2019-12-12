44-летняя Шарлиз Терон засветила идеальную фигуру в «голом» платье



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Некоторые поклонники Шарлиз Терон посчитали, что с такой фигурой можно позволить себе надеть все что угодно instagram.com/charlizetheronmaritz/

У наряда нашлись как поклонники, так и противники

44-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон появилась на красной дорожке премьерного показа фильма «Скандал» в дерзком наряде. Маленькое черное платье было настолько маленьким, что публика не могла сдержать своего удивления.

У этого наряда нашлись как поклонники, так и противники. Одни люди посчитали, что с такой фигурой можно позволить себе надеть все что угодно. А другие вспомнили про важное стилевое правило: или мини, или декольте.