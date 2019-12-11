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    Фото

    Эльза Хоск обнажилась перед камерой (фото)

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    Эльза Хоск обнажилась перед камерой (фото)
    instagram.com/hoskelsa

    Шведская модель Эльза Хоск в очередной раз взбудоражила сеть

    Эльза Хоск – одна из самых популярных моделей мира и активная блогерша. Даже вне подиума «ангел» Victoria's Secret любит кичиться роскошным телом в бельевых комплектах. 

    На Instagram-странице 31-летняя Эльза ежедневно публикует провокационные фото, превращая даже обычную прогулку по городу в соблазнительную фотосессию.

    Она поделилась очередными жаркими снимками топлес. Перед камерой она появилась без бюстгальтера, прикрывая обнаженную грудь руками, и брюках. Сексуальности образe Эльзы Госк придавали собранные в хвост волосы и макияж.

    Уже в посте модель призналась, что эротические фото – результаты предыдущих съемок.  «Неопубликованные воспоминания», – написала Эльза Хоск к снимкам и отметила фотографа Юлию Кулик, которая живет и работает в Нью-Йорке. 

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    Эльза Хоск обнажилась перед камерой (фото)
    Эльза Хоск обнажилась перед камерой (фото)
    Эльза Хоск обнажилась перед камерой (фото)
    Эльза Хоск обнажилась перед камерой (фото)

    С моделью Victoria's Secret она не впервые сотрудничает и активно делится ее фотографиями в блоге. По словам фотографа, снимки были сделаны в рамках проекта Harper's Bazaar Icons.

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