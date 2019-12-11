Эльза Хоск обнажилась перед камерой (фото)



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instagram.com/hoskelsa

Шведская модель Эльза Хоск в очередной раз взбудоражила сеть

Эльза Хоск – одна из самых популярных моделей мира и активная блогерша. Даже вне подиума «ангел» Victoria's Secret любит кичиться роскошным телом в бельевых комплектах.

На Instagram-странице 31-летняя Эльза ежедневно публикует провокационные фото, превращая даже обычную прогулку по городу в соблазнительную фотосессию.

Она поделилась очередными жаркими снимками топлес. Перед камерой она появилась без бюстгальтера, прикрывая обнаженную грудь руками, и брюках. Сексуальности образe Эльзы Госк придавали собранные в хвост волосы и макияж.

Уже в посте модель призналась, что эротические фото – результаты предыдущих съемок. «Неопубликованные воспоминания», – написала Эльза Хоск к снимкам и отметила фотографа Юлию Кулик, которая живет и работает в Нью-Йорке.

С моделью Victoria's Secret она не впервые сотрудничает и активно делится ее фотографиями в блоге. По словам фотографа, снимки были сделаны в рамках проекта Harper's Bazaar Icons.