48-летняя звезда «Зачарованных» опубликовала честное селфи без фильтров

Актриса откровенна с поклонниками

Несмотря на то, что с момента окончания всеми любимого сериала «Зачарованные» прошло уже 14 лет, поклонники по-прежнему следят за тем, как сложилась жизнь любимых актрис. Исполнительница роли младшей сестры Фиби Холливелл – Алисса Милано – часто рассказывает фанатам о своих успехах.

На днях актриса решила показать, как изменилась ее внешность за последние годы. Знаменитость снялась без макияжа и масок, которые многие пользователи Инстаграм используют, чтобы скрыть морщины или круги под глазами.

instagram.com/milano_alyssa/

Милано поделилась «честным» селфи, сделанным в домашней обстановке. В кадре артистка позировала, лежа на кровати в пижаме. Она распустила волосы и отказалась от мейка. Комментируя собственный кадр, Алисса призналась, что любит себя такой, какая она есть.

«Мне 48. Здесь нет фильтров. Никакого макияжа. Просто моя кожа, с которой мне стало очень комфортно. Да, мои суставы иногда хрустят, когда я иду, а попа, по словам дочери, порой трясется. Я все время устаю. Но в целом я просто благодарна за эту жизнь. Если бы кто-то сказал мне, что в следующей жизни я буду выбирать, кем я буду — я бы снова выбрала себя. Даже с той душевной болью, которую я пережила», — поделилась откровениями знаменитость.

19 декабря Милано исполнилось 48 лет. Поклонники считают, что она стала с годами только краше. «Возраст не главное, важно то, как вы себя чувствуете и ощущаете», «Вы такая молодец, так здорово быть в гармонии с собой», «Вам реально нечего стесняться, красивая и по-прежнему молодая», — написали фанаты.

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