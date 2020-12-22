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    Жизнь

    Объявлены лучшие свадебные снимки в 2020 году

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    Объявлены лучшие свадебные снимки в 2020 году

    Подборка фотографий, которая докажет, что 2020-м было место любви и счастью

    2020 год оказался тяжелым для всех нас. Но и в нем было место для счастья и радости. И сейчас вы в этом убедитесь. Один из самых популярных онлайн-ресурсов по планированию свадеб Junebug Weddings ежегодно проводит конкурс на лучшие свадебные снимки.

    Они получили тысячи работ со всего мира и выбрали из них самые интересные. Взгляните и вы на некоторые из самых ярких свадебных фото.

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    Объявлены лучшие свадебные снимки в 2020 году
    Объявлены лучшие свадебные снимки в 2020 году
    Объявлены лучшие свадебные снимки в 2020 году
    Объявлены лучшие свадебные снимки в 2020 году
    Объявлены лучшие свадебные снимки в 2020 году
    Объявлены лучшие свадебные снимки в 2020 году
    Объявлены лучшие свадебные снимки в 2020 году
    Объявлены лучшие свадебные снимки в 2020 году
    Объявлены лучшие свадебные снимки в 2020 году
    Объявлены лучшие свадебные снимки в 2020 году
    Объявлены лучшие свадебные снимки в 2020 году
    Объявлены лучшие свадебные снимки в 2020 году
    Объявлены лучшие свадебные снимки в 2020 году
    Объявлены лучшие свадебные снимки в 2020 году
    Объявлены лучшие свадебные снимки в 2020 году
    Объявлены лучшие свадебные снимки в 2020 году
    Объявлены лучшие свадебные снимки в 2020 году
    Объявлены лучшие свадебные снимки в 2020 году

    Ранее «Скотч», сообщал, что новый клип режиссера Германа Ненова для спровоцировал скандал.

    Дело в том, что в новом клипе Ирины Билык на песню «Я умею любить» снялся актер Андрей Уткин, который известен ролями в американском гей-порно. В частности на это обратил внимание блогер BespaLov в своем обзоре на YouTube. 

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    Теги: знаменитости фотография курьез
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