Объявлены лучшие свадебные снимки в 2020 году

Подборка фотографий, которая докажет, что 2020-м было место любви и счастью

2020 год оказался тяжелым для всех нас. Но и в нем было место для счастья и радости. И сейчас вы в этом убедитесь. Один из самых популярных онлайн-ресурсов по планированию свадеб Junebug Weddings ежегодно проводит конкурс на лучшие свадебные снимки.

Они получили тысячи работ со всего мира и выбрали из них самые интересные. Взгляните и вы на некоторые из самых ярких свадебных фото.

Ранее «Скотч», сообщал, что новый клип режиссера Германа Ненова для спровоцировал скандал.

Дело в том, что в новом клипе Ирины Билык на песню «Я умею любить» снялся актер Андрей Уткин, который известен ролями в американском гей-порно. В частности на это обратил внимание блогер BespaLov в своем обзоре на YouTube.