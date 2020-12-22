«Первая мысль — смерть идет». Больной Григорий Чапкис рассказал о самочувствии

90-летний артист поделился, что чувствует слабость и отсутствие аппетита.

Легендарный хореограф Григорий Чапкис, который попал в больницу с воспалением легких, рассказал о самочувствии.

Так, в интервью изданию «Гордон» 90-летний Григорий поделился, что врачи провели ультразвуковое обследование и подтвердили у него двустороннюю пневмонию. Впрочем, несмотря на отрицательный тест на Covid-19, медики не утверждают, что звезда не подхватил коронавирус.

Артист поделился, что чувствует слабость и отсутствие аппетита.

«Мне делают 5 уколов — против кашля и антибиотики, чтобы устранить воспаление. Врачи удивляются, ведь у меня все хорошо — температура, давление в норме, сердце работает хорошо — но есть воспаление легких. Я понимаю, что завишу от Бога. Но я не хочу, чтобы стало хуже. Закашляюсь, и первая мысль — смерть идет», — поделился хореограф.

Звезда добавил, что в такие моменты открывает окна и ходит по палате. Чапкис признался, что очень боится смерти и добавил, что переживает за свою молодую жену.

Ранее «Скотч», сообщал, что новый клип режиссера Германа Ненова для спровоцировал скандал.

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