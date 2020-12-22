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    Жизнь

    «Первая мысль — смерть идет». Больной Григорий Чапкис рассказал о самочувствии

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    Легендарный хореограф Григорий Чапкис - «Первая мысль — смерть идет». Больной Григорий Чапкис рассказал о самочувствии
    Легендарный хореограф Григорий Чапкис

    90-летний артист поделился, что чувствует слабость и отсутствие аппетита.

    Легендарный хореограф Григорий Чапкис, который попал в больницу с воспалением легких, рассказал о самочувствии.

    Так, в интервью изданию «Гордон» 90-летний Григорий поделился, что врачи провели ультразвуковое обследование и подтвердили у него двустороннюю пневмонию. Впрочем, несмотря на отрицательный тест на Covid-19, медики не утверждают, что звезда не подхватил коронавирус.

    Артист поделился, что чувствует слабость и отсутствие аппетита.

    «Мне делают 5 уколов — против кашля и антибиотики, чтобы устранить воспаление. Врачи удивляются, ведь у меня все хорошо — температура, давление в норме, сердце работает хорошо — но есть воспаление легких. Я понимаю, что завишу от Бога. Но я не хочу, чтобы стало хуже. Закашляюсь, и первая мысль — смерть идет», — поделился хореограф.

    Звезда добавил, что в такие моменты открывает окна и ходит по палате. Чапкис признался, что очень боится смерти и добавил, что переживает за свою молодую жену.

    Ранее «Скотч», сообщал, что новый клип режиссера Германа Ненова для спровоцировал скандал.

    Дело в том, что в новом клипе Ирины Билык на песню «Я умею любить» снялся актер Андрей Уткин, который известен ролями в американском гей-порно. В частности на это обратил внимание блогер BespaLov в своем обзоре на YouTube. 

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    Теги: знаменитости болезнь
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