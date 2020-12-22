Беременная украинская телеведущая заразилась коронавирусом

Ведущая поделилась, что не чувствует запаха

Украинская телеведущая Василиса Фролова сообщила поклонникам неутешительную новость о своем здоровье.

Знаменитость, которая вскоре станет мамой, подхватила коронавирус. Об этом Василиса рассказала в своем Инстаграме. Фролова запостила снимок, сделанный в кабинете врача. Много о своих симптомах ведущая не писала, но отметила, что не чувствует запахов.

«Никогда еще нашатырь так не пах. Привет, ковид», - подписала фото Василиса.

instagram.com/vasyafrolova/

Фолловеры страницы ведущей признались, что шокированы этой новостью и выразили надежду, что у будущей мамы Covid-19 пройдет легко и без осложнений.

Ранее «Скотч», сообщал, что новый клип режиссера Германа Ненова для спровоцировал скандал.

Дело в том, что в новом клипе Ирины Билык на песню «Я умею любить» снялся актер Андрей Уткин, который известен ролями в американском гей-порно. В частности на это обратил внимание блогер BespaLov в своем обзоре на YouTube.