Беременная украинская телеведущая заразилась коронавирусом
Ведущая поделилась, что не чувствует запаха
Украинская телеведущая Василиса Фролова сообщила поклонникам неутешительную новость о своем здоровье.
Знаменитость, которая вскоре станет мамой, подхватила коронавирус. Об этом Василиса рассказала в своем Инстаграме. Фролова запостила снимок, сделанный в кабинете врача. Много о своих симптомах ведущая не писала, но отметила, что не чувствует запахов.
«Никогда еще нашатырь так не пах. Привет, ковид», - подписала фото Василиса.
Фолловеры страницы ведущей признались, что шокированы этой новостью и выразили надежду, что у будущей мамы Covid-19 пройдет легко и без осложнений.
Ранее «Скотч», сообщал, что новый клип режиссера Германа Ненова для спровоцировал скандал.
Дело в том, что в новом клипе Ирины Билык на песню «Я умею любить» снялся актер Андрей Уткин, который известен ролями в американском гей-порно. В частности на это обратил внимание блогер BespaLov в своем обзоре на YouTube.