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    Шоу-биз

    Беременная украинская телеведущая заразилась коронавирусом

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    Телеведущая Василиса Фролова - Беременная украинская телеведущая заразилась коронавирусом
    Телеведущая Василиса Фролова
    instagram.com/vasyafrolova/

    Ведущая поделилась, что не чувствует запаха

    Украинская телеведущая Василиса Фролова сообщила поклонникам неутешительную новость о своем здоровье.

    Знаменитость, которая вскоре станет мамой, подхватила коронавирус. Об этом Василиса рассказала в своем Инстаграме. Фролова запостила снимок, сделанный в кабинете врача. Много о своих симптомах ведущая не писала, но отметила, что не чувствует запахов.

    «Никогда еще нашатырь так не пах. Привет, ковид», - подписала фото Василиса.

    instagram.com/vasyafrolova/
    instagram.com/vasyafrolova/

    Фолловеры страницы ведущей признались, что шокированы этой новостью и выразили надежду, что у будущей мамы Covid-19 пройдет легко и без осложнений.

    Ранее «Скотч», сообщал, что новый клип режиссера Германа Ненова для спровоцировал скандал.

    Дело в том, что в новом клипе Ирины Билык на песню «Я умею любить» снялся актер Андрей Уткин, который известен ролями в американском гей-порно. В частности на это обратил внимание блогер BespaLov в своем обзоре на YouTube. 

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    Теги: знаменитости здоровье шоу-бизнес телеведущая коронавирус
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