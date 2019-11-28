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    Шоу-биз

    50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в прозрачном платье

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    <p>50-летняя Дженнифер Лопес продвигает собственные духи</p> - 50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в прозрачном платье

    50-летняя Дженнифер Лопес продвигает собственные духи

    Поп-звезда порадовала фанатов новым образом

    50-летняя Дженнифер Лопес снялась в рекламной кампании в поддержку своих духов. Джей Ло воплотила роскошный образ. Она облачилась в облегающее платье с пикантными вырезами на спине и подоле.

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    50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в прозрачном платье
    50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в прозрачном платье

    Артистка отметила, что название духов ей подсказал известный американский бизнесмен Уоррен Баффет. По словам поп-дивы, аромат с цветочными и древесными нотками «заставляет себя чувствовать сексуальной и красивой».

    Звезда высказалась о своем главном достижении, которым считает наследников. «Мои дети всегда для меня на первом месте. Возможно, я провожу в самолете больше времени, чем нужно, или летаю по ночам, но очень важно находиться с ними, видеть, как они растут», — цитирует Лопес Daily Mail.

     

    знаменитости Дженнифер Лопес шоу-бизнес
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