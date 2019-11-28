Теперь их трое: Приянка Чопра удивила мужа неожиданным сюрпризом



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Домашний любимец разбудил хозяина прямо в постели

Памятное утро ждало американского певца и актера Ника Джонаса в его доме в Лос-Анджелосе. Жена поздравила любимого с юбилеем брака раньше определенной даты.

В постели артиста на рассвете появился щенок, которого пара уже успела назвать Джино. Чтобы добавить появлению нового любимца еще большей праздничности, модель завязала на шее у Джино белый бантик.

Видео со знакового утра опубликовал на своей странице в Instagram исполнитель.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Nick Jonas (@nickjonas) 26 Лис 2019 р. о 1:55 PST

С кадров становится понятно, что этот подарок стал полной неожиданностью.

«При появилась дома с лучшим сюрпризом утром. Приветствуйте, пожалуйста, нашего нового питомца Джино. Я не прекратил улыбаться, потому что проснулся сегодня утром и наконец теперь понял, что происходит», – выразил свой восторг Ник.

Звездные супруги сразу создали страницу в инстаграме для Джино, где уже появилось немало фото собачки вместе со своими хозяевами.