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    Теперь их трое: Приянка Чопра удивила мужа неожиданным сюрпризом

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    Теперь их трое: Приянка Чопра удивила мужа неожиданным сюрпризом

    Домашний любимец разбудил хозяина прямо в постели

    Памятное утро ждало американского певца и актера Ника Джонаса в его доме в Лос-Анджелосе. Жена поздравила любимого с юбилеем брака раньше определенной даты.

    В постели артиста на рассвете появился щенок, которого пара уже успела назвать Джино. Чтобы добавить появлению нового любимца еще большей праздничности, модель завязала на шее у Джино белый бантик.

    Видео со знакового утра опубликовал на своей странице в Instagram исполнитель.

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    Допис, поширений Nick Jonas (@nickjonas)

    С кадров становится понятно, что этот подарок стал полной неожиданностью.

    «При появилась дома с лучшим сюрпризом утром. Приветствуйте, пожалуйста, нашего нового питомца Джино. Я не прекратил улыбаться, потому что проснулся сегодня утром и наконец теперь понял, что происходит», – выразил свой восторг Ник.

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    instagram.com/ginothegerman
    instagram.com/ginothegerman
    instagram.com/ginothegerman
    instagram.com/ginothegerman
    instagram.com/ginothegerman

    Звездные супруги сразу создали страницу в инстаграме для Джино, где уже появилось немало фото собачки вместе со своими хозяевами.

    знаменитости фотография модель Instagram животные
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