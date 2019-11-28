Лилия Ребрик покорила фигурой в необычном платье



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лилия Ребрик перевоплотилась в Снежную королеву

Украинская телеведущая посетила вечеринку «Ніч химер»

Лилия Ребрик порадовала многотысячную армию поклонников невероятным и даже фантастическим перевоплощением. Телеведущая посетила вечеринку «Ніч химер».

На вечеринке присутствовало немало звезд украинского шоу-бизнеса: Настя Каменски и Потап, Оля Полякова, Павел Зибров, Анатолий Анатолич, Ольга Сумская и многие другие. Звездные гости серьезно подошли к выбору нарядов. и устроили настоящий маскарад.

Лилия Ребрик перевоплотилась в Снежную королеву или же в бесстрашную принцессу Эльзу из мультфильма «Холодное сердце».

Перед камерами Лилия позировал в действительно необычном и хорошо продуманном наряде голубого оттенка. Облегающее платье-тюльпан с массивной баской отлично подчеркивает фигуру телеведущей. Дополнительно талию очерчивает блестящий пояс.

Отдельного внимания заслуживает мантия синего цвета, дополнительно декорированная диодами. Из-за чего образ Ребрик мистически светился в темноте.