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    Лилия Ребрик покорила фигурой в необычном платье

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    Лилия Ребрик покорила фигурой в необычном платье
    Лилия Ребрик перевоплотилась в Снежную королеву

    Украинская телеведущая посетила вечеринку «Ніч химер»

    Лилия Ребрик порадовала многотысячную армию поклонников невероятным и даже фантастическим перевоплощением. Телеведущая посетила вечеринку «Ніч химер».

    На вечеринке присутствовало немало звезд украинского шоу-бизнеса: Настя Каменски и Потап, Оля Полякова, Павел Зибров, Анатолий Анатолич, Ольга Сумская и многие другие. Звездные гости серьезно подошли к выбору нарядов. и устроили настоящий маскарад.

    Лилия Ребрик перевоплотилась в Снежную королеву или же в бесстрашную принцессу Эльзу из мультфильма «Холодное сердце».

    Перед камерами Лилия позировал в действительно необычном и хорошо продуманном наряде голубого оттенка. Облегающее платье-тюльпан с массивной баской отлично подчеркивает фигуру телеведущей. Дополнительно талию очерчивает блестящий пояс.

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    instagram.com/liliia.rebrik
    instagram.com/liliia.rebrik
    instagram.com/liliia.rebrik
    instagram.com/liliia.rebrik
    instagram.com/liliia.rebrik
    instagram.com/liliia.rebrik
    instagram.com/liliia.rebrik
    instagram.com/liliia.rebrik

    Отдельного внимания заслуживает мантия синего цвета, дополнительно декорированная диодами. Из-за чего образ Ребрик мистически светился в темноте.

    знаменитости фотография Павел Зибров Потап телеведущая Ольга Сумская Оля Полякова
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