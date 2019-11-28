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    Фото

    Влад Яма представил соблазнительные кадры с фотосессии вместе со своей женой

    • Розсилка
    Влад Яма представил соблазнительные кадры с фотосессии вместе со своей женой
    Автором фотографий стала Кристина Маслова

    На снимках влюбленные искренне улыбаются в камеру, прыгают и не скрывают свои эмоции

    Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танцы со звездами 2019» Влад Яма снялся в пылкой фотосессии с женой Лилианой. 

    Автором фотографий стала Кристина Маслова, которая опубликовала свои работы на странице в Instagram. Для съемки пара примеряла три образа. 

    На одном из них Лилиана появилась лишь в бежевом свитере и продемонстрировала стройные ноги.

    Для другого образа жена хореографа примерила кожаный топ кофейного оттенка вместе с пышной юбкой. Влад также надел нюдовий джемпер и классические джинсы. 

    «Каждая женщина сексуальная настолько, насколько внутри чувствует себя привлекательной. Нужно верить, чувствовать и искать свою внутреннюю женскую силу. Каждая из нас может быть достаточно сексуальной независимо от внешних данных», – прокомментировала свое фото Лилиана Яма.

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    Влад Яма представил соблазнительные кадры с фотосессии вместе со своей женой
    Влад Яма представил соблазнительные кадры с фотосессии вместе со своей женой
    Влад Яма представил соблазнительные кадры с фотосессии вместе со своей женой
    Влад Яма представил соблазнительные кадры с фотосессии вместе со своей женой
    Влад Яма представил соблазнительные кадры с фотосессии вместе со своей женой
    Влад Яма представил соблазнительные кадры с фотосессии вместе со своей женой
    Влад Яма представил соблазнительные кадры с фотосессии вместе со своей женой
    Влад Яма представил соблазнительные кадры с фотосессии вместе со своей женой
    Влад Яма представил соблазнительные кадры с фотосессии вместе со своей женой
    Влад Яма представил соблазнительные кадры с фотосессии вместе со своей женой
    Влад Яма представил соблазнительные кадры с фотосессии вместе со своей женой
    Влад Яма представил соблазнительные кадры с фотосессии вместе со своей женой
    Влад Яма представил соблазнительные кадры с фотосессии вместе со своей женой
    Влад Яма представил соблазнительные кадры с фотосессии вместе со своей женой
    Влад Яма представил соблазнительные кадры с фотосессии вместе со своей женой
    Влад Яма представил соблазнительные кадры с фотосессии вместе со своей женой

    С Лилианой Влад Яма познакомился во время его отдыха в баре. Однако тогда хореограф не решился подойти к эффектной брюнетке. Уже через несколько недель Влад Яма праздновал 30-летие, где вновь увидел Лилиану. 

    После 2 лет отношений влюбленные решили пожениться в 2015 году. Сейчас они считаются одной из образцовых пар в Украине. 

    Во время публичных выходов Влад и Лилиана демонстрируют семейную идиллию и поддержку, а дома воспитывают общего сына Леона, демонстрируя нежные кадры в сети.

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