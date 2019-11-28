Влад Яма представил соблазнительные кадры с фотосессии вместе со своей женой
На снимках влюбленные искренне улыбаются в камеру, прыгают и не скрывают свои эмоции
Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танцы со звездами 2019» Влад Яма снялся в пылкой фотосессии с женой Лилианой.
Автором фотографий стала Кристина Маслова, которая опубликовала свои работы на странице в Instagram. Для съемки пара примеряла три образа.
На одном из них Лилиана появилась лишь в бежевом свитере и продемонстрировала стройные ноги.
Для другого образа жена хореографа примерила кожаный топ кофейного оттенка вместе с пышной юбкой. Влад также надел нюдовий джемпер и классические джинсы.
«Каждая женщина сексуальная настолько, насколько внутри чувствует себя привлекательной. Нужно верить, чувствовать и искать свою внутреннюю женскую силу. Каждая из нас может быть достаточно сексуальной независимо от внешних данных», – прокомментировала свое фото Лилиана Яма.
С Лилианой Влад Яма познакомился во время его отдыха в баре. Однако тогда хореограф не решился подойти к эффектной брюнетке. Уже через несколько недель Влад Яма праздновал 30-летие, где вновь увидел Лилиану.
После 2 лет отношений влюбленные решили пожениться в 2015 году. Сейчас они считаются одной из образцовых пар в Украине.
Во время публичных выходов Влад и Лилиана демонстрируют семейную идиллию и поддержку, а дома воспитывают общего сына Леона, демонстрируя нежные кадры в сети.