Влад Яма представил соблазнительные кадры с фотосессии вместе со своей женой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автором фотографий стала Кристина Маслова

На снимках влюбленные искренне улыбаются в камеру, прыгают и не скрывают свои эмоции

Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танцы со звездами 2019» Влад Яма снялся в пылкой фотосессии с женой Лилианой.

Автором фотографий стала Кристина Маслова, которая опубликовала свои работы на странице в Instagram. Для съемки пара примеряла три образа.

На одном из них Лилиана появилась лишь в бежевом свитере и продемонстрировала стройные ноги.

Для другого образа жена хореографа примерила кожаный топ кофейного оттенка вместе с пышной юбкой. Влад также надел нюдовий джемпер и классические джинсы.

«Каждая женщина сексуальная настолько, насколько внутри чувствует себя привлекательной. Нужно верить, чувствовать и искать свою внутреннюю женскую силу. Каждая из нас может быть достаточно сексуальной независимо от внешних данных», – прокомментировала свое фото Лилиана Яма.

С Лилианой Влад Яма познакомился во время его отдыха в баре. Однако тогда хореограф не решился подойти к эффектной брюнетке. Уже через несколько недель Влад Яма праздновал 30-летие, где вновь увидел Лилиану.

После 2 лет отношений влюбленные решили пожениться в 2015 году. Сейчас они считаются одной из образцовых пар в Украине.

Во время публичных выходов Влад и Лилиана демонстрируют семейную идиллию и поддержку, а дома воспитывают общего сына Леона, демонстрируя нежные кадры в сети.