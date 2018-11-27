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    Шоу-биз

    52-летняя Ольга Сумская поделилась секретами безупречной фигуры

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    Ольга Сумская - 52-летняя Ольга Сумская поделилась секретами безупречной фигуры
    Ольга Сумская

    Кинозвезда также убеждает – красивой можно быть в любом возрасте

    Украинская актриса Ольга Сумская не скрывает свой возраст. Ольга уже несколько десятилетий держится в рейтингах самых сексуальных женщин страны.

    Два года назад, к юбилею, Ольга решилась на обнаженную фотосессию. При этом признается – космических сумм на уход за телом не тратит. Любит массаж и благосклонно относится к уколам красоты.

    «Массаж руками, я считаю, это лучшее. Конечно, что косметология и укольчики красоты сейчас актуальны, я за, я только за, но если это умеренно», - говорит Ольга.

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    52-летняя Ольга Сумская поделилась секретами безупречной фигуры
    52-летняя Ольга Сумская поделилась секретами безупречной фигуры
    52-летняя Ольга Сумская поделилась секретами безупречной фигуры
    52-летняя Ольга Сумская поделилась секретами безупречной фигуры
    52-летняя Ольга Сумская поделилась секретами безупречной фигуры
    52-летняя Ольга Сумская поделилась секретами безупречной фигуры
    52-летняя Ольга Сумская поделилась секретами безупречной фигуры
    52-летняя Ольга Сумская поделилась секретами безупречной фигуры
    52-летняя Ольга Сумская поделилась секретами безупречной фигуры
    52-летняя Ольга Сумская поделилась секретами безупречной фигуры
    52-летняя Ольга Сумская поделилась секретами безупречной фигуры

    Безупречная фигура на шестом десятке – результат питания: «Я раньше переживала, считала эти калории, пыталась пробовать раздельное питание, эти таблицы, они у меня на холодильнике висят. Все очень просто, не ужинать, стараться не ужинать и это работает», – уверяет Ольга.

    Сумская также убеждает – красивой можно быть в любом возрасте, а привлекательная черта не уходит с годами – это женское достоинство. «Женщина излучает опыт, красоту, она как дорогое вино, настоянное годами».

     

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