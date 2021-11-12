Стали известны подробности нового романа Анджелины Джоли

Избранником актрисы стал популярный певец

О личной жизни знаменитой кинодивы Анджелины Джоли после развода с мужем, Брэдом Питтом, известно крайне мало. Лишь недавно в прессу просочились некоторые подробности.

Так, стало известно, что у голливудской звезды роман с популярным пецом Абелем Тесфайе, известным как The Weeknd. Пара пока не стремится афишировать свои отношения.

При этом разрыв с предыдущим партнером, в браке с которым Джоли прожила 12 лет, она восприняла крайне болезненно. У Анджелины и Брэда шестеро детей.

«Новый роман вернул ей вкус к жизни. Но сейчас она держит свои чувства при себе», — приводит Express слова источника, близкого к окружению кинозвезды.

Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

«Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.