  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Стали известны подробности нового романа Анджелины Джоли

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Анджелина Джоли - Стали известны подробности нового романа Анджелины Джоли
    Анджелина Джоли

    Избранником актрисы стал популярный певец

    О личной жизни знаменитой кинодивы Анджелины Джоли после развода с мужем, Брэдом Питтом, известно крайне мало. Лишь недавно в прессу просочились некоторые подробности.

    Так, стало известно, что у голливудской звезды роман с популярным пецом Абелем Тесфайе, известным как The Weeknd. Пара пока не стремится афишировать свои отношения.

    При этом разрыв с предыдущим партнером, в браке с которым Джоли прожила 12 лет, она восприняла крайне болезненно. У Анджелины и Брэда шестеро детей.

    «Новый роман вернул ей вкус к жизни. Но сейчас она держит свои чувства при себе», — приводит Express слова источника, близкого к окружению кинозвезды.

    Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

    «Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.

    Читайте также: Австралийские ученые рассказали, как правильно щекотать крыс, чтобы сделать им приятно
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стали известны подробности нового романа Анджелины Джоли