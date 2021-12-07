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    57-летняя Беллуччи в обтягивающем наряде очаровала фанатов женственностью (фото)

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    Моника Беллуччи - 57-летняя Беллуччи в обтягивающем наряде очаровала фанатов женственностью (фото)
    Моника Беллуччи
    instagram.com/monicabellucciofficiel/

    Актриса также позировала в черном длинном пальто

    Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи снялась в обтягивающем платье с декольте. Впечатляющие кадры с 57-летней звездой появились на страницах модного журнала.

    Актриса позировала в бежевом обтягивающем платье с глубоким декольте. Наряд подчеркнул ее идеальные формы. Беллуччи сидела на коричневом кожаном диване, а взгляд ее был устремлен прямо в камеру. Визажисты нанесли ей легкий макияж и сделали расслабленную прическу: волосы были собраны в пучок, а передние пряди обрамляли лицо.

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    57-летняя Беллуччи в обтягивающем наряде очаровала фанатов женственностью (фото)
    57-летняя Беллуччи в обтягивающем наряде очаровала фанатов женственностью (фото)
    57-летняя Беллуччи в обтягивающем наряде очаровала фанатов женственностью (фото)
    instagram.com/monicabellucciofficiel/

    Актриса также позировала в черном длинном пальто. Стилисты распустили Монике волосы и заправили их внутрь одежды. Она возле стены томно смотрела мимо камеры. Звезда также появилась в длинном обтягивающем платье-водолазке — это фото стало обложкой журнала The Sunday Times Style.

    Поклонники актрисы остались в полном восторге от фотосессии звезды. «Как можно быть такой шикарной?!», «Самая привлекательная!», «Такая нежная и хрупкая, хочется тебя обнять!», «Красавица! Выглядишь потрясающе!», «Одна из ваших лучших фотографий», «Невероятная», — написали фолловеры Моники в Instagram.

    Ранее роскошная Моника Беллуччи в колье за $150 тысяч восхитила публику на званом ужине.

    Поклонники отметили свежесть лица и кожи Беллуччи. Фанаты обратили внимание на шею, которая часто является главным признаком старения. У Моники она в идеальном состоянии. Актриса призналась, что увлажняет не только лицо, но и все тело, уделяя особое внимание рукам и шее.

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    Теги: знаменитости мода и красота как быть модным шоу-бизнес
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    57-летняя Беллуччи в обтягивающем наряде очаровала фанатов женственностью (фото)