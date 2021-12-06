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    Поклонники Ани Лорак: «Что с лицом?» (видео)

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    Поклонники уверены, что Лорак перебарщивает с пластикой - Поклонники Ани Лорак: «Что с лицом?» (видео)
    Поклонники уверены, что Лорак перебарщивает с пластикой
    фото из открытых источников

    Певица настолько изменилась, что ее трудно узнать

    Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, разместила сегодня на своей странице в Инстаграм видеоанонс предстоящего концерта в Беларуси. Артистка из-за всех сил пыталась предстать перед поклонниками во всей сияющей красе (серебристое платье в пол с высоким разрезом вдоль ноги), но не сложилось.

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    Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

    Выглядела Лорак, честно говоря, неважно: заметно сутулилась, наигранно улыбалась, угловато двигалась, а главное: ее лицо настолько изменилось, что артистку сложно было узнать. «Что с лицом, не понимаю!» «Значит, я не одна глаза протираю!» «Она стала отталкивать своей внешностью ровно настолько, насколько раньше притягивала!» – не скрывали разочарования поклонники.

    Некоторые почитатели поспешили на помощь любимой артисте, но лучше бы этого не делали. «Хотелось бы посмотреть на вас в 43 года!» – ну разве это поддержка? Реакция актрисы на неутешительные комментарии по поводу свой внешности – неизвестна, но комментарии она не закрывала и не удаляла.

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    Теги: Ани Лорак шоу-бизнес шоу новости
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    Поклонники Ани Лорак: «Что с лицом?» (видео)