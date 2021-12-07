  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Данилко и Астафьева поцеловались в губы в эфире популярного шоу (видео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Андрей Данилко и Даша Астафьева - Данилко и Астафьева поцеловались в губы в эфире популярного шоу (видео)
    Андрей Данилко и Даша Астафьева

    На шоу произошел курьезный момент

    Знаменитый украинский артист Андрей Данилко в эфире проекта «Маска» поцеловался в губы с певицей Дашей Астафьевой, которая скрывалась под маской Норки. Запись этого фрагмента обнародована 4 декабря на YouTube-канале шоу.

    Инициатором поцелуя стала Астафьева.

    «Если вы не угадаете, Андрюша меня поцелует», – заявила она перед тем, как с нее сняли маску.

    «Как ты мог меня не узнать? Иди целуй», – обратилась она к Данилко после того, как звездные детективы увидели ее лицо.

    «Бешеная Норка. А я говорю: «Ну никто не называет меня Андрюшей», – отметил Данилко, поднимаясь на сцену, после чего трижды поцеловал певицу в губы.

    «Такой наглой могу быть только я», – ответила Астафьева.

    Ранее легендарный композитор рассказал, как Полякова и Tayanna издеваются над его песнями.

    По его словам, они с Юрием Рыбчинским, автором текста, искали место каждой букве и каждой ноте.

    «Нам казалось, что мы уже создали песню. Вопрос – зачем так ее радикально менять? Ну, возьмите и напишите свое! И пойте себе вволю. Скажу больше. Меня очень удивила реакция слушателей! Соответствовали ли у них уши? По крайней мере, это была точно не моя песня… Хотя слова Юрия Рыбчинского – не все, а часть – остались. Да еще никогда и никто над моим творчеством не издевался. Это факт. Досадный факт», – поделился Игорь Поклад.

    Читайте также: К этим наглым питомцам возникает немало вопросов после их выкрутасов
    Теги: знаменитости шоу-бизнес курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Данилко и Астафьева поцеловались в губы в эфире популярного шоу (видео)