Данилко и Астафьева поцеловались в губы в эфире популярного шоу (видео)

На шоу произошел курьезный момент

Знаменитый украинский артист Андрей Данилко в эфире проекта «Маска» поцеловался в губы с певицей Дашей Астафьевой, которая скрывалась под маской Норки. Запись этого фрагмента обнародована 4 декабря на YouTube-канале шоу.

Инициатором поцелуя стала Астафьева.

«Если вы не угадаете, Андрюша меня поцелует», – заявила она перед тем, как с нее сняли маску.

«Как ты мог меня не узнать? Иди целуй», – обратилась она к Данилко после того, как звездные детективы увидели ее лицо.

«Бешеная Норка. А я говорю: «Ну никто не называет меня Андрюшей», – отметил Данилко, поднимаясь на сцену, после чего трижды поцеловал певицу в губы.

«Такой наглой могу быть только я», – ответила Астафьева.

Ранее легендарный композитор рассказал, как Полякова и Tayanna издеваются над его песнями.

По его словам, они с Юрием Рыбчинским, автором текста, искали место каждой букве и каждой ноте.

«Нам казалось, что мы уже создали песню. Вопрос – зачем так ее радикально менять? Ну, возьмите и напишите свое! И пойте себе вволю. Скажу больше. Меня очень удивила реакция слушателей! Соответствовали ли у них уши? По крайней мере, это была точно не моя песня… Хотя слова Юрия Рыбчинского – не все, а часть – остались. Да еще никогда и никто над моим творчеством не издевался. Это факт. Досадный факт», – поделился Игорь Поклад.

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