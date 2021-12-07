Данилко и Астафьева поцеловались в губы в эфире популярного шоу (видео)
На шоу произошел курьезный момент
Знаменитый украинский артист Андрей Данилко в эфире проекта «Маска» поцеловался в губы с певицей Дашей Астафьевой, которая скрывалась под маской Норки. Запись этого фрагмента обнародована 4 декабря на YouTube-канале шоу.
Инициатором поцелуя стала Астафьева.
«Если вы не угадаете, Андрюша меня поцелует», – заявила она перед тем, как с нее сняли маску.
«Как ты мог меня не узнать? Иди целуй», – обратилась она к Данилко после того, как звездные детективы увидели ее лицо.
«Бешеная Норка. А я говорю: «Ну никто не называет меня Андрюшей», – отметил Данилко, поднимаясь на сцену, после чего трижды поцеловал певицу в губы.
«Такой наглой могу быть только я», – ответила Астафьева.
Ранее легендарный композитор рассказал, как Полякова и Tayanna издеваются над его песнями.
По его словам, они с Юрием Рыбчинским, автором текста, искали место каждой букве и каждой ноте.
«Нам казалось, что мы уже создали песню. Вопрос – зачем так ее радикально менять? Ну, возьмите и напишите свое! И пойте себе вволю. Скажу больше. Меня очень удивила реакция слушателей! Соответствовали ли у них уши? По крайней мере, это была точно не моя песня… Хотя слова Юрия Рыбчинского – не все, а часть – остались. Да еще никогда и никто над моим творчеством не издевался. Это факт. Досадный факт», – поделился Игорь Поклад.