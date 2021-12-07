Miss Grand International-2021. Самые необычные наряды конкурса красоты (фото)

Подборка ярких фото

Miss Grand International – это конкурс красоты, который проводится с 2013 года. В нем, как и во многих других соревнованиях среди красавиц, девушки соревнуются друг с другом в показах купальников, вечерних нарядов и национальных костюмов.

Для победы также важны соцсети девушек и то, проголосуют ли за них зрители. Показ ярких нарядов своих стран – один из самых интересных моментов конкурса, ведь фантазия дизайнеров здесь не ограничена. Вот, какими образами конкурсантки решили покорить жюри в этом году.

Ранее украинская модель Анна Неплях показала два роскошных образа, в которых будет поражать публику и судей на конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2021».

Фантастический образ для выхода в национальных нарядах создала украинская дизайнер Наталья Шевчук. Ее творение получило название «Вышиваный код Украины», ведь сочетает в себе уникальные вышивки из всех регионов нашей Родины.

При этом вечернее платье на финал «Мисс Вселенная 2021» подобрали из коллекции дубайского бренда Atelier Zuhra. Это эффектный «золотой» наряд со смелым разрезом посередине и глубоким декольте. Изюминкой образа является прозрачный низ и длиннющий шлейф, идущий от плеч.