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    68-летний Иво Бобул согрешил в новой песне

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    Иво Бобул предлагает согреться новым теплым русскоязычным треком 
    фото: Иво Бобул/Facebook

    «Браво, Иво! Очень чувственно!», – оценил Павел Зибров

    Известный украинский эстрадный певец Иво Бобул презентовал новую песню. 68-летний исполнитель представил на суд публики русскоязычное произведение «Грешний ангел». Видео он разместил на своем YouTube-канале и на странице Facebook.

    «В период холодов певец предлагает согреться новым теплым треком. Чувственный и лирический сингл, передающий невероятные эмоции любви, «Грешный ангел» – песня о чистых и искренних чувствах! Эта композиция никого не оставит безразличным», – говорится в описании к видео.

    Поклонники тепло встретили новую работу артиста, назвав ее «бомбезной», «шикарной» и «красивой».

    «Браво, Иво! Очень чувственно!», – написал коллега по цеху Павел Зибров.

    Ранее сообщалось, что у известного певца Иво Бобула через коронавирус умерла жена брата и зять брата.

    Также американский институт кино (AFI) традиционно в конце года подвел итоги и назвал 10 лучших фильмов сериалов.

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    Теги: суд кино Дмитрий Комаров Facebook мошенники Павел Зибров коронавирус
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    68-летний Иво Бобул согрешил в новой песне