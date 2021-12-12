68-летний Иво Бобул согрешил в новой песне

«Браво, Иво! Очень чувственно!», – оценил Павел Зибров

Известный украинский эстрадный певец Иво Бобул презентовал новую песню. 68-летний исполнитель представил на суд публики русскоязычное произведение «Грешний ангел». Видео он разместил на своем YouTube-канале и на странице Facebook.

«В период холодов певец предлагает согреться новым теплым треком. Чувственный и лирический сингл, передающий невероятные эмоции любви, «Грешный ангел» – песня о чистых и искренних чувствах! Эта композиция никого не оставит безразличным», – говорится в описании к видео.

Поклонники тепло встретили новую работу артиста, назвав ее «бомбезной», «шикарной» и «красивой».

«Браво, Иво! Очень чувственно!», – написал коллега по цеху Павел Зибров.

Ранее сообщалось, что у известного певца Иво Бобула через коронавирус умерла жена брата и зять брата.

Также американский институт кино (AFI) традиционно в конце года подвел итоги и назвал 10 лучших фильмов сериалов.



