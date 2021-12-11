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    Дмитрий Комаров: мошенники придумали новый «развод» с подарками от моего имени

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    Дмитрий Комаров: проверяйте информацию на моих официальных страничках в ФБ и Инстаграм - Дмитрий Комаров: мошенники придумали новый «развод» с подарками от моего имени
    Дмитрий Комаров: проверяйте информацию на моих официальных страничках в ФБ и Инстаграм
    фото из открытых источников

    Телеведущий предостерегает: бесплатный сыр – в мышеловке

    «Мошенники уже не первый раз используют в интернете моё имя и фото, вводя людей в заблужление и воруя деньги, – сообщает Дмитрий Комаров на своей странице в Фейсбук. – На фото – свежий пример такого фейка.

    Комаров: деньги просто так не раздают. Фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov
    Комаров: деньги просто так не раздают. Фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov

    Там есть даже фейковые «отзывы» от якобы «счастливчиков». Схема стандартна: в фотошопе дорисовывают на фотографиях, где у меня в руках телефон или лист бумаги, какую-то информацию о «розыгрышах», «подарках», «безвозмездной раздаче денег» и т.д. Всё пишу в кавычках. Потому что бесплатный сыр – в мышеловке. Не бывает «шары». Деньги просто так не раздают. Мошенники обманывают людей, используя доверие к известным персонам.

    Официально заявляю: я не имею никакого отношения к таким «разводам». Если вы видите в сети, что Дима Комаров якобы предлагает где-то зарегистрироваться, и он за это перечислит деньги – это ложь. Не верьте фейкам. Проверяйте информацию на моих официальных страничках в ФБ и Инстаграм».

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    Теги: скандал Дмитрий Комаров телевидение деньги шоу-бизнес мошенники телеведущий
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    Дмитрий Комаров: мошенники придумали новый «развод» с подарками от моего имени