Дмитрий Комаров: мошенники придумали новый «развод» с подарками от моего имени

Телеведущий предостерегает: бесплатный сыр – в мышеловке

«Мошенники уже не первый раз используют в интернете моё имя и фото, вводя людей в заблужление и воруя деньги, – сообщает Дмитрий Комаров на своей странице в Фейсбук. – На фото – свежий пример такого фейка.

Комаров: деньги просто так не раздают. Фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov

Там есть даже фейковые «отзывы» от якобы «счастливчиков». Схема стандартна: в фотошопе дорисовывают на фотографиях, где у меня в руках телефон или лист бумаги, какую-то информацию о «розыгрышах», «подарках», «безвозмездной раздаче денег» и т.д. Всё пишу в кавычках. Потому что бесплатный сыр – в мышеловке. Не бывает «шары». Деньги просто так не раздают. Мошенники обманывают людей, используя доверие к известным персонам.

Официально заявляю: я не имею никакого отношения к таким «разводам». Если вы видите в сети, что Дима Комаров якобы предлагает где-то зарегистрироваться, и он за это перечислит деньги – это ложь. Не верьте фейкам. Проверяйте информацию на моих официальных страничках в ФБ и Инстаграм».