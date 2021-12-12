Объявлены лучшие фильмы и сериалы 2021 года

Среди самых популярных картин фантастическая кинолента «Дюна» и легендарный мюзикл «Вестсайдская история»

Американский институт кино (AFI) традиционно в конце года подвел итоги и назвал 10 лучших фильмов сериалов.

Лучшие фильмы этого года:

Музыкальная драма «CODA: Ребенок глухих родителей».

Фантастическая комедия «Не смотрите наверх!» с Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Мерил Стрип, Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Тимоти Шаламе и другими известными акткрами.

Фантастическая кинолента «Дюна». Звездная роль голливудского актера Тимоти Шаламе. Успех фильма был настолько впечатляющим, что режиссер подтвердил, что уже идет работа над продолжением «Дюны».

Биографическая спортивная драма «Король Ричард».

Драма культового режиссера Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца».

Криминальная драма «Аллея кошмаров».

А также – «Вестсайдская история», «Власть пса», «Тик-так… БУМ!», «Трагедия Макбета».

Список сериалов пополнили:

«Белый лотос»

«Ванда/Вижн»

«Мейр из Исттауна»

«Наследники»

«Подземная железная дорога»

«Псы резервации»

«Тед Лассо»

«Уборщица. История матери-одиночки».

«Хитрости»

«Шмигадун!»