Ирина Шейк зажгла на танцполе после показа (видео)



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Супермодель привлекла к себе внимание

17 февраля в Лондоне состоялся показ новой коллекции модного Дома Burberry, на котором Ирина Шейк стала главной звездой. Она вышла на подиум под бурные овации зрителей в черном платье длины миди, поверх которого был накинут черный лаковый плащ с отделкой из меха ламы. Шапка-труба и полуботинки на невысоком каблуке стали идеальным завершением образа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от irinashayk (@irinashayk) 17 Фев 2020 в 4:14 PST

Сразу после грандиозного шоу креативный директор Дома Рикардо Тиши устроил афтепати, на котором Ирина вновь привлекла к себе всеобщее внимание. Она весело танцевала в коротком белом платье, а вокруг нее бушевали десятки мужчин.

В Инстаграме модель поделилась видеороликом, который всего за несколько часов набрал почти миллион просмотров. «Королева!», «Прекрасная богиня», «До чего же Ира обворожительная», «Брэдли небось сейчас локти кусает», «Очень зажигательно танцует», - пишут восхищенные фолловеры.