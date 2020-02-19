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    Шоу-биз

    Бритни Спирс серьезно травмировала ногу (фото)

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    Бритни Спирс - Бритни Спирс серьезно травмировала ногу (фото)
    Бритни Спирс
    Фото: instagram.com/britneyspears/

    Папарацци засняли певицу на улице Лос-Анджелеса в медицинском ботинке

    38-летняя поп-исполнительница Бритни Спирс на днях она была замечена на улице в специальном фиксирующем ботинке. Спирс была одна и передвигалась без посторонней помощи, поэтому фанаты заключили, что травма неопасная. Сама Бритни никак не прокомментировала снимки.

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    Бритни Спирс серьезно травмировала ногу (фото)
    Бритни Спирс серьезно травмировала ногу (фото)
    Фото: instagram.com/peopletalkru/

    Ранее сообщалось, что Бритни Спирс во Франции открывает персональную выставку. Сколько именно работ певицы войдет в экспозицию, не сообщается. Также неизвестно, планирует ли принимать участие в выставке сама певица.

    Одним из экспонатов станет так называемая «ранняя» работа с флористическими мотивами. Процесс работы над ней певица выкладывала в инстаграм в 2017 году. Вероятно, на холсте она изобразила цветы, растущие в ее саду.

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