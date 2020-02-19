Бритни Спирс серьезно травмировала ногу (фото)



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Бритни Спирс Фото: instagram.com/britneyspears/

Папарацци засняли певицу на улице Лос-Анджелеса в медицинском ботинке

38-летняя поп-исполнительница Бритни Спирс на днях она была замечена на улице в специальном фиксирующем ботинке. Спирс была одна и передвигалась без посторонней помощи, поэтому фанаты заключили, что травма неопасная. Сама Бритни никак не прокомментировала снимки.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс во Франции открывает персональную выставку. Сколько именно работ певицы войдет в экспозицию, не сообщается. Также неизвестно, планирует ли принимать участие в выставке сама певица.

Одним из экспонатов станет так называемая «ранняя» работа с флористическими мотивами. Процесс работы над ней певица выкладывала в инстаграм в 2017 году. Вероятно, на холсте она изобразила цветы, растущие в ее саду.