Чи треба одружуватися 90-річним? Легендарний поет-пісняр розказав про своє життєве правило

Вадим Крищенко: «Одне з основних правил (життя) каже: після 80-ти не намагайтесь змінити свій сімейний статус»

90-річний поет-пісняр Вадим Крищенко спростував припущення про своє можливе одруження. Він наголосив, що після 80 років змінювати свій сімейний статус непросто і навряд чи доцільно, адже людина вже звикла до усталеного способу життя. В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» Вадим Крищенко прокоментував свої стосунки з Інною Павленко, яка є його арт-директором.

Митець високо оцінює роботу Павленко, спрямовану на упорядкування архіву та створення контенту про його творчість. Хоча уточнив, що їхнє спілкування винятково професійне, Крищенко вважає підтримку пані Інни важливою для розвитку своєї діяльності. «Це мій арт-директор. Вона енергійна, багато зробила для мене. Знаєте, колись у мене такий вірш був: «коли у двох переполох, то краще в самоті».

Інна Павленко та Вадим Крищенко фото Інни Павленко

Одне діло працювати разом, а друге – брати якісь зобов'язання. Одне з основних правил (життя) каже: після 80-ти не намагайтесь змінити свій сімейний статус. Адже це незвично для людини, яка вже звикла до такого статусу, як у мене зараз, а міняти його у кінці життя на якийсь інший важко. Інна багато робить для того, щоби публікувати в інтернеті матеріали про мене, упорядкувати архів. А відомим Крищенко був і до знайомства з Інною Павлівною», – розповів Вадим Крищенко.

Поет розповів: що, на жаль, живе нині один. Його дружина померла від онкоховроби у віці 48 років.

Нагадаємо,1 квітня легендарний поет-пісняр, народний артист та один з головних хітмейкерів сучасної України Вадим Крищенко відзначає 90-річчя. Він розповів про те, як готується його ювілейний концерт, та артистів, які з різних причин не візьмуть участь у цьому заході.

12 квітня в Палаці «Україна» заплановано концерт із нагоди 90-ліття Вадима Крищенка. Поет-пісняр розповів, що відчуває певну образу на Іво Бобула, одного з головних виконавців своїх пісень. На думку Крищенка, 90-річчя є значущою датою, яка заслуговує на увагу, особливо від артиста, для якого він створив чимало суперхітів. Однак Бобул відмовився взяти участь у ювілейному концерті через запланований сольний виступ.