Поет-пісняр Вадим Крищенко про свій ювілейний концерт: коли побачив список артистів, стало гірко

Поет-пісняр Крищенко розповів, кого би хотів бачити на концерті до свого 90-річчя

Концерт із нагоди 90-літнього ювілею поета-пісняра Вадима Крищенка заплановано в Палаці «Україна» на 12 квітня. Проте радість від майбутньої зустрічі з глядачами затьмарюється кількома неприємними моментами. Про це митець розповів увеликому ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

«Довго йшла розмова з Сергієм Перманом (художній керівник Палацу «Україна», експродюсер Ані Лорак, – «Главком»). Він пропонував організувати концерт восени. Я відповів: не знаю чи доживу, так що дивіться. Потім він запропонував 12 квітня. Робитиме цей концерт режисерка Марина Коломієць. Вона створювала й попередні мої концерти. Щодо тих, хто виступатиме: коли дізнався список артистів, який запропонував «Палац Україна», стало трошки гірко. Бо я маю своїх друзів, які мали би виступити в цей день, але я не побачив їх у переліку. Багато артистів почали мене питати, чому їх немає? Ми ж з ними такі близькі. Так вийшло! Уже багато з ким посварений через це. Відповідаю їм: я не винуватий, бо не я роблю концерт, а Палац робить», – розповів Крищенко.

Митець також поділився, кого хотів би бачити на концерті до свого ювілею, але не судилося.

«У мене є молоді виконавці… Діма Андрієць – непоганий хлопець, я не зміг його протиснути у цей концерт. Я так зрозумів, що Сергій Олександрович (Перман), чи хтось біля нього, вирішили, що мають виступити такі артисти, щоби мати можливість покрити витрати на організацію концерту», – пояснив ювіляр.

Не співатиме на ювілеї Крищенка і один із головних виконавців його пісень Іво Бобул. Артист послався на зайнятість, 12 квітня у нього заплановано сольний концерт. Це також засмутило митця.

«Думаю, що 90 років – вагома дата у товариша, який зробив йому всі знані пісні», – сказав Крищенко про Бобула.

Зате в афіші концерту є Василь Зінкевич – легенда, суперзірка особливий артист, який не часто виступає у Києві тепер.

Раніше знаменитий поет-пісняр та народний артист України Вадим Крищенко розповів про дружбу з одним з найвидатніших українських співаків ХХ століття Дмитром Гнатюком.

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