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    Шоу-биз

    Адель может потерять при разводе больше $90 миллионов

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    Адель с мужем - Адель может потерять при разводе больше $90 миллионов
    Адель с мужем

    Друзья певицы уверяют, что она взволнована перспективой нового романа

    30-летняя певица Адель на собственном опыте почувствовала, как важно составлять брачные контракты. Самая богатая из молодых звезд Великобритании при разводе может отдать мужу половину своего состояния.

    Ради семьи с 45-летним бизнесменом Саймоном Конекки звезда объявила об уходе со сцены. Но даже такие радикальные меры не спасли брак. Друзья звездной пары утверждают, что о разводе заговорили еще до Рождества. Причиной этого стал напряженный график работы четы - они постоянно находились на разных континентах и редко виделись.

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    Адель
    Адель может потерять при разводе больше $90 миллионов
    Адель может потерять при разводе больше $90 миллионов
    Адель может потерять при разводе больше $90 миллионов
    Адель может потерять при разводе больше $90 миллионов
    Адель может потерять при разводе больше $90 миллионов
    Адель может потерять при разводе больше $90 миллионов
    Адель может потерять при разводе больше $90 миллионов
    Адель может потерять при разводе больше $90 миллионов

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    Супругам предстоит поделить 150 миллионов фунтов стерлингов (около $188 миллионов), которыми сейчас располагает Адель. В январе она передала право собственности на дом в Лос-Анджелесе мужу, а в феврале продала свой дом в Британии за 3 миллиона фунтов стерлингов.

    Друзья певицы уверяют, что она взволнована перспективой нового романа и просит их познакомить с каким-нибудь американцем. «Она ищет другого мужчину и признает, что с Саймоном все кончено», - пояснили приятели звезды The Sun.

    Сейчас артистка живет в Нью-Йорке. По утверждению знакомых, она записывает новый альбом. Позднее певица планирует жить в Лондоне, чтобы дать шестилетнему сыну британское образование. 

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