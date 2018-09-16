Подуставшая Лобода рассказала о старте новой жизни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Украинская певица Светлана Лобода, которая стала мамой во второй раз, опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram и рассказала, почему в последнее время так редко публикует новые снимки.

По словам артистки, у нее сейчас очень мало времени, так как она находится в туре и все свое время проводит на сцене.

«Вы часто спрашиваете , почему на моей странице сейчас так мало фотографий... котики, я ничего не успеваю. мы постоянно куда- то летим, едем, доползаем. Мы заканчиваем тур, остались считанные города ... октябрь- месяц глобальной подготовки к новому шоу, новым песням, новой жизни!», - сообщила Лобода.