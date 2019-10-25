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    Шоу-биз

    Адель заметно похудела после развода с мужем

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    Адель - Адель заметно похудела после развода с мужем
    Адель

    Звезда рассталась с мужем 46-летним бизнесменом Саймоном Конекки в апреле, а 12 сентября подала документы на развод

    31-летняя британская певица Адель стала заметно более стройной. Адель появилась на вечеринке, где и продемонстрировала свою преобразившуюся фигуру в роскошном наряде. Папарацци «поймали» исполнительницу хита Rolling in the deep во время празднования дня рождения рэпера Drake.

    В своем Instagram Адель поделилась лишь одним фото с вечеринки. Она показала свой яркий макияж с черными стрелками и нюдовой помадой. Певица собрала волосы в высокую прическу в стиле 80-х и украсила уши массивными серьгами, усыпанными бриллиантами.

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    Адель заметно похудела после развода с мужем
    Адель заметно похудела после развода с мужем
    Адель
    Адель заметно похудела после развода с мужем
    Адель заметно похудела после развода с мужем
    Адель заметно похудела после развода с мужем
    Адель заметно похудела после развода с мужем
    Адель заметно похудела после развода с мужем
    Адель заметно похудела после развода с мужем
    Адель заметно похудела после развода с мужем
    Адель заметно похудела после развода с мужем

    В сети появились и другие снимки, на которых запечатлена певица в роскошном наряде. Для вечеринки Адель выбрала бархатное платье в пол с открытыми плечами. Наряд подчеркнул то, что звезда сильно похудела.

    По словам источника, близкого к певице, сейчас для Адель в приоритете она сама и ее сын: «Адель просто наслаждается собой. Сейчас для нее самое главное это и воспитание сына Анжело», - сообщает Daily Mail.

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    певица Кардашьян
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