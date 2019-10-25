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    Шоу-биз

    Светлана Лобода в платье с экстремальными разрезами обнажила грудь

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    <p>Светлана Лобода</p> <p>instagram.com/lobodaofficial/</p> - Светлана Лобода в платье с экстремальными разрезами обнажила грудь

    Светлана Лобода

    instagram.com/lobodaofficial/

    37-летняя певица подразнила поклонников откровенным образом

    Светлана Лобода позировала в соблазнительном наряде. Блондинка похвасталась роскошной фигурой в платье, в котором невозможно скрыть изъяны. Оно облепило фигуру звезды как вторая кожа. Смелый крой в области декольте обнажил часть груди.

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    Светлана Лобода в платье с экстремальными разрезами обнажила грудь
    Светлана Лобода в платье с экстремальными разрезами обнажила грудь
    Светлана Лобода в платье с экстремальными разрезами обнажила грудь
    Светлана Лобода в платье с экстремальными разрезами обнажила грудь
    Светлана Лобода в платье с экстремальными разрезами обнажила грудь
    Светлана Лобода в платье с экстремальными разрезами обнажила грудь
    Светлана Лобода в платье с экстремальными разрезами обнажила грудь
    Светлана Лобода в платье с экстремальными разрезами обнажила грудь
    Светлана Лобода в платье с экстремальными разрезами обнажила грудь
    Светлана Лобода в платье с экстремальными разрезами обнажила грудь
    Светлана Лобода в платье с экстремальными разрезами обнажила грудь
    Светлана Лобода в платье с экстремальными разрезами обнажила грудь
    Светлана Лобода в платье с экстремальными разрезами обнажила грудь
    Светлана Лобода в платье с экстремальными разрезами обнажила грудь
    Светлана Лобода в платье с экстремальными разрезами обнажила грудь
    Светлана Лобода в платье с экстремальными разрезами обнажила грудь
    Светлана Лобода в платье с экстремальными разрезами обнажила грудь
    Светлана Лобода в платье с экстремальными разрезами обнажила грудь
    Светлана Лобода в платье с экстремальными разрезами обнажила грудь
    Светлана Лобода в платье с экстремальными разрезами обнажила грудь
    Светлана Лобода в платье с экстремальными разрезами обнажила грудь
    Светлана Лобода в платье с экстремальными разрезами обнажила грудь
    Светлана Лобода в платье с экстремальными разрезами обнажила грудь
    Светлана Лобода в платье с экстремальными разрезами обнажила грудь
    Светлана Лобода в платье с экстремальными разрезами обнажила грудь
    Светлана Лобода в платье с экстремальными разрезами обнажила грудь
    Светлана Лобода в платье с экстремальными разрезами обнажила грудь
    Светлана Лобода в платье с экстремальными разрезами обнажила грудь
    Светлана Лобода в платье с экстремальными разрезами обнажила грудь
    Светлана Лобода в платье с экстремальными разрезами обнажила грудь

    Оголенной также оказалась спина Светланы. Экстремальный вырез сбоку показал бедро. «По кромке лезвия я палевная бестия, туда где весело, пропала без вести», - процитировала фразу из новой песни Лобода.

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