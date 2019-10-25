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    Жизнь

    Бриллиант за $1,8 миллиона похищен в Японии

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    Бриллиант за $1,8 миллиона похищен в Японии

    Камень украли с выставки – полиция подозревает, что сообщником преступников был кто-то из работников экспозиции

    Преступники украли бриллиант весом 50 карат с выставки в японском городе Иокогама. Его рыночная стоимость составляет около 200 миллионов иен ($1,8 миллиона). Об этом сообщает Kyodo News.

    Камень экспонировался на выставке драгоценностей в центре Pacifico Yokohama. Работник выставки перед закрытием обнаружил, что бриллиант пропал, а витрина не заперта. Он сразу сообщил об этом в полицию.

    Полицейские считают, что грабители действовали очень быстро и работали в группе. Также они предполагают, что у преступников был сообщник из числа служащих выставочного центра. О том, почему не сработала сигнализация и видно ли что-то на камерах наблюдения, не сообщается.

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