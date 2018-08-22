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    Шоу-биз

    Алек Болдуин недоволен слишком откровенными фото дочери-модели в соцсетях

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    Алек Болдуин - Алек Болдуин недоволен слишком откровенными фото дочери-модели в соцсетях
    Алек Болдуин

    Подрастающее поколение Болдуинов не дает расслабиться отцам большого семейства

    Дочь Стивена – Хейли – крутит роман с Джастином Бибером и собирается за него замуж, а дочь Алека – Айрленд – вгоняет отца в краску откровенными снимками. На днях девушка выложила в Instagram провокационное фото на мотоцикле, и оно очень не понравилось ее знаменитому отцу.

    «Будь особенным», – написала 22-летняя Айрленд, которая уже несколько лет снимается для журналов в качестве модели.

    Алек Болдуин, который не часто показывается в соцсетях, оставил дочери комментарий: «Нет. Просто... нет».

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    Алек Болдуин недоволен слишком откровенными фото дочери-модели в соцсетях
    Алек Болдуин недоволен слишком откровенными фото дочери-модели в соцсетях
    Алек Болдуин недоволен слишком откровенными фото дочери-модели в соцсетях
    Алек Болдуин недоволен слишком откровенными фото дочери-модели в соцсетях

    Поклонники девушки стали активно комментировать ответ ее отца и попросили его дать Айрленд возможность самовыражаться и быть свободной. Стоит отметить, что это далеко не первое и не единственное фото дочери голливудского актера, на котором она снята в откровенном виде. Будучи моделью, ей часто приходится позировать в нижнем белье или в провокационных позах, вот только папа Алек, похоже, к этому никак не привыкнет.

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