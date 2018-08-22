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    Жизнь

    Ким Кардашьян и Канье Уэст планируют использовать последний эмбрион в ближайшее время

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    Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми - Ким Кардашьян и Канье Уэст планируют использовать последний эмбрион в ближайшее время
    Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми

    По словам инсайдера, звездные супруги хотят сына

    На днях инсайдер сообщил изданию Us Weekly, что 37-летняя Ким Кардашьян и 41-летний Канье Уэст готовы завести четвертого ребенка.

    Прошло всего семь месяцев с рождения малышки Чикаго, а пара уже задумывается о пополнении. Источник также добавил, что, как и в прошлый, раз супруги прибегнут к услугам суррогатной матери: «У них остался последний эмбрион, и это мальчик».

    К слову, Ким и Канье действительно мечтают о большой семье. Правда звезда реалити-шоу однажды призналась, что четверо детей — это максимум для нее. Ранее источники сообщали, что Канье очень хочет еще одного сына, поэтому инициатором появления четвертого ребенка выступил именно он.

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    Ким Кардашьян и Канье Уэст планируют использовать последний эмбрион в ближайшее время
    Ким Кардашьян и Канье Уэст планируют использовать последний эмбрион в ближайшее время
    Ким Кардашьян и Канье Уэст планируют использовать последний эмбрион в ближайшее время
    Ким Кардашьян и Канье Уэст планируют использовать последний эмбрион в ближайшее время
    Ким Кардашьян и Канье Уэст планируют использовать последний эмбрион в ближайшее время
    Ким Кардашьян и Канье Уэст планируют использовать последний эмбрион в ближайшее время
    Ким Кардашьян и Канье Уэст планируют использовать последний эмбрион в ближайшее время
    Ким Кардашьян и Канье Уэст планируют использовать последний эмбрион в ближайшее время
    Ким Кардашьян и Канье Уэст планируют использовать последний эмбрион в ближайшее время
    Ким Кардашьян и Канье Уэст планируют использовать последний эмбрион в ближайшее время
    Ким Кардашьян и Канье Уэст планируют использовать последний эмбрион в ближайшее время
    Ким Кардашьян и Канье Уэст планируют использовать последний эмбрион в ближайшее время
    Ким Кардашьян и Канье Уэст планируют использовать последний эмбрион в ближайшее время
    Ким Кардашьян и Канье Уэст планируют использовать последний эмбрион в ближайшее время
    Ким Кардашьян и Канье Уэст планируют использовать последний эмбрион в ближайшее время
    Ким Кардашьян и Канье Уэст планируют использовать последний эмбрион в ближайшее время
    Ким Кардашьян и Канье Уэст планируют использовать последний эмбрион в ближайшее время

    Напомним, что Кардашьян и Уэст женаты с 2014 году. Пары воспитывает пятилетнюю Норт, двухлетнего Сейнта и семимесячную Чикаго. Первых двоих детей звезда родила сама, однако обе беременности проходили с серьезными осложнениями, и врачи запретили ей рожать в третий раз.

    Джерело: graziamagazine.ru

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