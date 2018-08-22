О Рианне снимают документальный фильм



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рианна

Еще в 2016 году режиссер Питер Берг задумал снять документальный фильм об одной из самых успешных поп-певиц 21 века – Рианне

Постановщик вдохновился работой со звездой во время съемок картины «Морской бой» и решил показать ее личную историю на экране. В документальном фильме о Рианне он планирует показать не только становление музыкальной карьеры певицы, но и ее личность.

Сейчас Берг активно работает над завершающими штрихами документальной картины. В своем недавнем интервью он заявил, что лента о Рианне появится на экранах уже ближайшей осенью. Каких либо специфических деталей предстоящего проекта режиссер не раскрыл. Для Рианны это будет первой официальной документалкой про ее жизнь и творчество. Барбадосская певица состоялась не только как музыкальная артистка, но и успешно снимается в кино. В частности, недавно ее можно было увидеть в фильме «Восемь подруг Оушена», где она сыграла хакершу по имени «Восьмерка», а зрители и критики положительно оценивают ее актерские возможности.