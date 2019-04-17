Участницей нового сезона проекта «Зважені та щасливі» стала известная оперная певица



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Алена Гребенюк

Оперная певица Алена Гребенюк, которая пришла на проект ради дочери

Как ранее сообщал Scotch, телеканал Стб уже приступил к съемкам девятого сезона «Зважені та щасливі» и озвучил имена ведущей и тренеров. .В новом сезоне вернется в качестве ведущей проекта Анита Луценко, а тренерами станут Марина Боржемская и экс-«Холостяк» Иракли Макацария. Также стоит отметить, что этот сезон снова будет одиночным и каждый участник будет отвечает только за себя.

Одной из участниц девятого сезона стала украинская оперная певица Алена Гребенюк, которая пришла на проект ради дочери. Изначальный вес Алены 95 кг.

«Принимать участие решила из-за дочурки, потому что она у меня тоже полненькая. Хочется показать на личном примере, что не все так плохо, всего можно достичь своими усилиями и силой воли. Так что, когда я похудею на проекте и вернусь домой, она увидит мой прекрасный результат и тоже подтянется. Буду ей в этом всячески помогать с уже правильными знаниями, которые получу здесь», - рассуждает Алена.

Алена утверждает, что пришла не за победой, но и сдаваться на полпути тоже не намерена. «Победа – не главное, но никогда не буду специально филонить, чтобы проиграть. Если я понимаю, что могу приложить максимум усилий для того, чтобы достичь поставленной цели, то сделаю все до последнего пота».