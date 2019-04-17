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    Шоу-биз

    Из-за выступления Мадонны цены на финал «Евровидения-2019» выросли в три раза

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    Мадонна - Из-за выступления Мадонны цены на финал «Евровидения-2019» выросли в три раза
    Мадонна

    Теперь за билет на концерт преданным фанатам придется отдать 1200 евро

    До главного европейского музыкального конкурса остается меньше месяца, интерес к мероприятию только растет. Организаторы «Евровидения-2019» уже пообещали сделать его самым ярким за всю историю конкурса.

    Интерес подогревает, в частности, выступление королевы поп-музыки Мадонны. На сцене «Евровидения» в Тель-Авиве она исполнит две композиции. Одна из них - это известный всем хит, а вторая станет сюрпризом для поклонников.

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    Из-за выступления Мадонны цены на финал «Евровидения-2019» выросли в три раза
    Из-за выступления Мадонны цены на финал «Евровидения-2019» выросли в три раза
    Из-за выступления Мадонны цены на финал «Евровидения-2019» выросли в три раза
    Из-за выступления Мадонны цены на финал «Евровидения-2019» выросли в три раза
    Из-за выступления Мадонны цены на финал «Евровидения-2019» выросли в три раза
    Из-за выступления Мадонны цены на финал «Евровидения-2019» выросли в три раза
    Из-за выступления Мадонны цены на финал «Евровидения-2019» выросли в три раза
    Из-за выступления Мадонны цены на финал «Евровидения-2019» выросли в три раза
    Из-за выступления Мадонны цены на финал «Евровидения-2019» выросли в три раза
    Из-за выступления Мадонны цены на финал «Евровидения-2019» выросли в три раза
    Из-за выступления Мадонны цены на финал «Евровидения-2019» выросли в три раза

    Неудивительно, что со всем этиж ажиотажем подросли и цены на билеты. Так, если раньше посмотреть финал «Евровидения-2019» можно было за 400 евро, то теперь за билет преданным фанатам конкурса придется отдать 1200 евро, пишет газета «Комсомольская Правда».

    Напомним, что конкурс «Евровидение» будет проходить в израильском Тель-Авиве с 14 по 18 мая. 

    Ранее сообщалось, что представительница российского лейбла Maruv победила в нацотборе на Евровидение-2019, но отказалась подписывать контракт с «Суспільним». Поскольку занявшие второе и третье места Freedom-jazz и Kazka отказались ехать на Евровидение, Украина не будет участвовать в песенному конкурсе.

     Читайте также: «Заробитчанка» Maruv похвасталась снимками с концерта в Москве.


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