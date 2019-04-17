Из-за выступления Мадонны цены на финал «Евровидения-2019» выросли в три раза



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Мадонна

Теперь за билет на концерт преданным фанатам придется отдать 1200 евро

До главного европейского музыкального конкурса остается меньше месяца, интерес к мероприятию только растет. Организаторы «Евровидения-2019» уже пообещали сделать его самым ярким за всю историю конкурса.

Интерес подогревает, в частности, выступление королевы поп-музыки Мадонны. На сцене «Евровидения» в Тель-Авиве она исполнит две композиции. Одна из них - это известный всем хит, а вторая станет сюрпризом для поклонников.

Неудивительно, что со всем этиж ажиотажем подросли и цены на билеты. Так, если раньше посмотреть финал «Евровидения-2019» можно было за 400 евро, то теперь за билет преданным фанатам конкурса придется отдать 1200 евро, пишет газета «Комсомольская Правда».

Напомним, что конкурс «Евровидение» будет проходить в израильском Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Ранее сообщалось, что представительница российского лейбла Maruv победила в нацотборе на Евровидение-2019, но отказалась подписывать контракт с «Суспільним». Поскольку занявшие второе и третье места Freedom-jazz и Kazka отказались ехать на Евровидение, Украина не будет участвовать в песенному конкурсе.



