Александр Пономарев подготовил необычный подарок поклонникам на День Независимости



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Александр Пономарев

Популярный украинский певец Александр Пономарев впервые исполнит свою новую композицию «Неймовірна»

По словам украинского артиста, новая песня родилась еще весной, но поклонники смогут ее услышать на День Независимости.

«Я написал песню еще весной, потом снимал клип, скоро покажу! Писалась она, как и другие мои песни, – очень быстро, едва успел записать. У меня главная проблема не написать, а успеть записать. Я сел за рояль и включил диктофон, текст напел сразу непонятно для себя, потом сидел расшифровывал», – смеясь рассказал Александр Пономарев.

Артист добавил, что клип на песню «Неймовірна» отсняли за 4 дня, а презентовать видеоработу планируют в начале сентября: «Снимали видео на океанском побережье Португалии. Это хорошая, романтическая история. Есть очень красивые кадры, однако все секреты не расскажу».

Ну а что касается новой композиции, то ее поклонники творчества Александра Пономарева услышат в рамках концерта «Музыкальная платформа». Напомним, что в концерте примут участие: группа «Воплі Відоплясова», Alyosha, Melovin, Tayanna, Злата Огневич, Pianoбой, О.Torvald, Ivan Navi и многие другие.

Стоит отметить, что в рамках шоу многие исполнители порадуют новыми композициями. Например, участник международного песенного конкурса «Евровидение-2018» Melovin презентует новый трек о людях, которые следуют своим желаниям.

«That's your role – это вызов тем, кто диктует окружающим какие-то свои условия и правила. Это песня о людях, которые стремятся достичь своих целей, поступить так, как хотят они, а не как кто-то продиктует», – так охарактеризовал новую композицию исполнитель.