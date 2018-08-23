Тина Кароль призналась, что обожает копаться в огороде



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Тина Кароль

Украинская певица рассказала про свое хобби

Одна из самых ярких украинских певиц умудряется совмещать не только сольную карьеру и воспитание сына, но и обожает заниматься домашними делами.

Как оказалось, у Тины Кароль есть необычное хобби - выращивание овощей и фруктов.

По словам певицы, иметь собственный огород – ее давняя мечта, и она охотно делится с поклонниками в социальных сетях тем, что растет у нее на грядках и в саду.

«Сейчас, например, жду виноград. Было проведено так много манипуляций, чтобы он все же вырос. А как-то утром меня угостили розовыми помидорами, выращенными на моем огороде – они очень вкусные», – поделилась Тина Кароль за кулисами грандиозного шоу «З Днем народження, Україно!».

По словам артистки, к выращиванию вкусностей приобщается вся семья.

«Для меня это интересное дело еще и потому, что ты сеешь маленькое зернышко, а вырастает большой фрукт или овощ. Это чудо, маленькое чудо, которое случается у меня дома», – рассказала Тина Кароль.