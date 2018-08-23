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    Шоу-биз

    Тина Кароль призналась, что обожает копаться в огороде

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    Тина Кароль - Тина Кароль призналась, что обожает копаться в огороде
    Тина Кароль

    Украинская певица рассказала про свое хобби

    Одна из самых ярких украинских певиц умудряется совмещать не только сольную карьеру и воспитание сына, но и обожает заниматься домашними делами.

    Как оказалось, у Тины Кароль есть необычное хобби - выращивание овощей и фруктов. 

    По словам певицы, иметь собственный огород – ее давняя мечта, и она охотно делится с поклонниками в социальных сетях тем, что растет у нее на грядках и в саду.

    «Сейчас, например, жду виноград. Было проведено так много манипуляций, чтобы он все же вырос. А как-то утром меня угостили розовыми помидорами, выращенными на моем огороде – они очень вкусные», – поделилась Тина Кароль за кулисами грандиозного шоу «З Днем народження, Україно!».

    По словам артистки, к  выращиванию вкусностей приобщается вся семья.

    «Для меня это интересное дело еще и потому, что ты сеешь маленькое зернышко, а вырастает большой фрукт или овощ. Это чудо, маленькое чудо, которое случается у меня дома», – рассказала Тина Кароль.

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