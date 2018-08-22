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    Шоу-биз

    Павло Зибров рассказал, что думает об Олеге Виннике

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    Павло Зибров - Павло Зибров рассказал, что думает об Олеге Виннике
    Павло Зибров

    Народного артиста Украины часто сравнивают с любимцем женщин Олегом Винником

    Но, как оказалось, Павло Зибров не считает Винника конкурентом.

    «У каждого свое время. 15-20 лет назад я тоже звездил – ездил каждый день с двумя концертами. У каждого свой великий звездный час. В 40 лет можно давать 20 или 30 концертов. Я давал и 40 концертов. А сейчас и физически оно мне не нужно. Все, что нужно из материального, я заработал. И дом, и дачу, и машину. Сделал театр, коллектив, снял клипы и все-все. Сейчас главное – поддерживать и не потерять. Года два назад за мной и молодежь пошла», - отметил Зибров в интервью ТСН.

    Певец добавил, что совсем не ревнует, что сейчас все женщины ушли за Винником и пожелал коллеге успехов.

    «Конечно нет, категорически. Я желаю Олегу Виннику удержаться на этой планке. Ничего ему не могу посоветовать. Не нужно смотреть – молодежь наступает, как бы ты ни хотел, чтобы было иначе. Мода меняется. Я был на пике лет с 15, и я счастливый человек», - поделился Зибров.

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