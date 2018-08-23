Украинские звезды рассказали, что для них значит независимость



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Чувство независимости начинается с каждого из нас

Накануне Дня Независимости украинские селебритис рассказали Scotch, в какой момент жизни почувствовали себя независимыми.

Ведущий Нового канала и участник проекта «Танцы со звездами» Николай Тищенко признался, что по-настоящему я почувствовал себя независимым, когда впервые взял на руки своего только родившегося старшего сына Даниила.

«Он стал главным фактором моей независимости ни от кого. Тогда я окончательно осознал то, что теперь – отец, и должен самостоятельно принимать взрослые решения», - отметил Николай Тищенко.

А у Александра Педана чувство независимости появилось с первой зарплатой.

«Впервые почувствовал себя независимым, заработав первые в жизни деньги. Тогда я был руководителем команды КВН, в старших классах школы. Мне платили 100 гривен солидной пачкой по одной гривне. В тот момент я понял, что больше не придется просить деньги у родителей на элементарные вещи, и что зарабатывать – это круто!», - признался телеведущий.

А Андрей Шабанов оказался настоящим философом. Для ведущего шоу «Тайный агент» независимость начинается с ответственности.

«Собственная независимость начинается тогда, когда человек берет на себя всю ответственность за свою жизнь. И за жизни тех людей, которые зависят от него. Моя мама считает, что я, ребенок улицы, был самостоятельным уже в шесть лет. Тогда же они с папой задумались о втором ребенке. И спустя год у меня родилась сестра. Сам же почувствовал себя независимым в 14 лет, когда устроился работать на стройку в период летних каникул. Пока мои одноклассники нежились на пляже и всячески релаксировали, я каждый день на протяжении трех месяцев пахал. И к концу лета держал в руках огромную пачку денег. Поехал на знаменитый 7-й километр и купил себе кучу модных шмоток. Всегда хотел ощутить, каково это – иметь большой выбор крутых вещей, чтобы не знать, что надеть», - рассказал Шабанов.

А главная блондинка Нового канала Леся Никитюк считает, что независимость – это свобода быть собой, в своих целях и действиях. И именно этого, телеведущая пожелала всем жителям Украины.





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