Евровидение-2020: Тина Кароль соблазняет откровенным декольте (фото)



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Тина решила не изменять своему имиджу и еще раз продемонстрировала роскошный вкус

15 февраля, стартовал второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020.

Тина Кароль, которая в этом году является одним из судей конкурса, неизменно поразила своим изысканным нарядом.

Она выбрала черное платье с открытыми плечами и откровенным декольте. Ее пикантный образ поражает. Такой наряд артистка совместила с босоножками черного цвета на высоком каблуке.

Также на ней были миниатюрные серьги, кольца и браслет, которые гармонично сочетались с ее аутфитом.

Завершила образ аккуратной прической с лаконичными локонами и нежным макияжем в естественных тонах.