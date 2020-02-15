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    Евровидение-2020: Тина Кароль соблазняет откровенным декольте (фото)

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    Евровидение-2020: Тина Кароль соблазняет откровенным декольте (фото)

    Тина решила не изменять своему имиджу и еще раз продемонстрировала роскошный вкус

    15 февраля, стартовал второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. 

    Тина Кароль, которая в этом году является одним из судей конкурса, неизменно поразила своим изысканным нарядом.

    Она выбрала черное платье с открытыми плечами и откровенным декольте. Ее пикантный образ поражает. Такой наряд артистка совместила с босоножками черного цвета на высоком каблуке.

    Также на ней были миниатюрные серьги, кольца и браслет, которые гармонично сочетались с ее аутфитом. 

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    Евровидение-2020: Тина Кароль соблазняет откровенным декольте (фото)
    Евровидение-2020: Тина Кароль соблазняет откровенным декольте (фото)

    Завершила образ аккуратной прической с лаконичными локонами и нежным макияжем в естественных тонах.

    знаменитости фотография Евровидение Тина Кароль
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