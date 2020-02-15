Евровидение-2020: Тина Кароль соблазняет откровенным декольте (фото)
Тина решила не изменять своему имиджу и еще раз продемонстрировала роскошный вкус
15 февраля, стартовал второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020.
Тина Кароль, которая в этом году является одним из судей конкурса, неизменно поразила своим изысканным нарядом.
Она выбрала черное платье с открытыми плечами и откровенным декольте. Ее пикантный образ поражает. Такой наряд артистка совместила с босоножками черного цвета на высоком каблуке.
Также на ней были миниатюрные серьги, кольца и браслет, которые гармонично сочетались с ее аутфитом.
Завершила образ аккуратной прической с лаконичными локонами и нежным макияжем в естественных тонах.